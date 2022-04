Kreissportbund Oberhavel wählt Anfang Mai einen neuen Vorstand

Oberhavel

„In Vorbereitung auf die Mitgliederversammlung am 5. Mai 2022 und der damit verbundenen Wahl des Vorstandes, hat der Kreissportbund Oberhavel das Ziel, die Neuausrichtung der internen Strukturen und Abläufe, fortzuführen“, sagt Vorsitzender Frank Müller mit Blick auf die Versammlung, die um 18 Uhr im Oranienwerk in Oranienburg beginnen soll. „Eine Stärkung der Arbeitsfähigkeit des KSB Oberhavel für die Vereine wird damit sichergestellt“, zeigt sich Müller überzeugt. Um das Ziel zu erreichen, würden neue Vorstandsmitglieder und neue Ideen benötigt. Wer an einer Funktion im Vorstand interessiert ist und die Zukunft des KSB Oberhavel aktiv mitgestalten möchte, wird um Zusendung aussagekräftiger Bewerbungsunterlagen gebeten. Per E-Mail gehen diese an vorsitzender@ksb-oberhavel.eu. Die Postadresse lautet: Kreissportbund Oberhavel e.V., André-Pican-Straße 41, 16515 Oranienburg.

KSB-Vorsitzender legt sich zu eigener Kandidatur noch nicht fest

Zu seiner eigenen Kandidatur möchte sich Frank Müller noch immer nicht festlegen. Seine Entscheidung hänge von juristischen Fragen ab, für die es aber nach Aussage der Staatsanwaltschaft bis zum 5. Mai eine Entscheidung geben soll. Im Zusammenhang mit der Kündigung von Geschäftsführer Matthias Senger sei er „mit Schmutz beworfen worden“. Mit Senger jedoch sei „die Entwicklung des KSB nicht gegeben“, sagt Müller im MAZ-Gespräch. Wenn das in den Vereinen anders gesehen werde, müsse er das zur Kenntnis nehmen. „Ich werde dann nicht mehr zur Verfügung stehen“, kündigte Müller an. Das gelte ebenso für seinen 1. Stellvertreter Manfred Hick sowie Kassenwart Burkhard Dietrich. Jedoch hält sich Frank Müller die Tür offen: „Ich habe noch nicht nein gesagt.“

Kritikerin Ines Sahr stellt Team für den Neuanfang vor

Die 2. stellvertretende KSB-Vorsitzende Ines Sahr informierte ihrerseits darüber, dass sich an ihrer Seite eine komplette Mannschaft für den neuen KSB-Vorstand bewerbe: Das seien Jörg Bartz vom Team Oberhavel als Vorsitzender, Willi Müller als 1. stellvertretender Vorsitzender, Ines Sahr als 2. stellvertretende Vorsitzende, Beatrice Schmidtke als Schatzmeisterin, Katja Trölenberg als 1. Beisitzende und Maik Trölenberg als 2. Beisitzender. Außerdem gehöre Danny Funke als Vorsitzender der Sportjugend Oberhavel automatisch mit zum Vorstandsteam des KSB Oberhavel.

Jörg Bartz hatte seine Kandidatur bereits während eines vorbereitenden Stammtisches für die Mitgliederversammlung verkündet. Quelle: Helge Treichel

Diese Mannschaft werde sich am 5. Mai in der Mitgliederversammlung zur Wahl stellen, so Ines Sahr: „Dieses Team will den Neuanfang beim KSB einläuten.“ Das Ziel sei es, den KSB wieder so auszurichten, „dass die Vereine mit ihren Anliegen und Wünschen im Fokus der Arbeit stehen“. Der Vereinssport solle weiter ausgebaut und gestärkt werden. Zudem sollen neue Bereiche aufgebaut und installiert werden. Ines Sahr: „Bei der Arbeit und Unterstützung werden alle Vereine, mit den unterschiedlichsten Sportausrichtungen, gleichwertig im Fokus der Arbeit stehen.“ Die Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Vereinen solle wieder aufgenommen werden. Die Vereinsförderung im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten über entsprechende Fördertöpfe, werde „aktiv angeboten“. Dies gelte für die Beratung sowie auch für die Antragstellung.

Zielstellung: Wieder miteinander sprechen statt übereinander

„Wir möchten im KSB wieder miteinander sprechen und nicht übereinander“, betont Ines Sahr. Der Presse solle nicht ständig entnommen werden, wo wieder Gerichtsprozesse anhängig sind. „Hier wollen wir vielmehr durch Erfolge wahrgenommen werden.“ Im Vorstandsteam soll Transparenz und offene Kommunikation Standard sein.

Aufarbeitung betriff vor allem die Finanzen

Es werde notwendig sein, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, kündigt Ines Sahr an. Hier stünden insbesondere die Finanzen im Fokus. Es müsse klar sein, wie die Beiträge der Mitglieder verwendet wurden. „Wir werden dies von einem unabhängigen Dritten vornehmen lassen, um Transparenz zu erzielen und Neutralität zu gewährleisten.“

Vorstandsteam setzt auf Matthias Senger

Ines Sahr ist überzeugt: „Bei der Mannschaft, die für den Neuanfang antritt, ist durch die Zusammensetzung, Erfahrung, frischer Wind und Bodenständigkeit gewährleistet.“ Für alle, die sich in ihrem Team zur Wahl stellen, sei ein Punkt selbstverständlich: Matthias Senger, der bisher Geschäftsführer war, soll auch der neue Geschäftsführer sein. „Damit ist gewährleistet, dass fundierte Kenntnisse vorhanden sind, die den Neuanfang erfolgreich unterstützen“, erklärt Ines Sahr.

Von Helge Treichel