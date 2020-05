Kreistag Oberhavel: Der letzte Mohikaner geht

Oberhavel

Er wird gerne als letzter Mohikaner bezeichnet und das ist er auch – bis Mittwoch, 6. Mai. Dann endet eine Ära. Dass Anderas Noack den Kreistag Oberhavel verlassen wird, war klar. Daraus hat der 54-jährige Veltener kein Geheimnis gemacht, als er Landtagsabgeordneter wurde. „Drei Mandate kann man parallel nicht so ausfüllen, dass dabei nichts auf der Strecke bleibt“, sagt Andreas Noack. Jeder, der ihn kennt, weiß, dass der Sozialdemokrat keine halben Sachen liebt. Deshalb kam es nicht überraschend, als er seinen Rückzug aus dem Kreistag ankündigte. Und schließlich hat Andreas Noack noch eine Firma zu führen und auch die Familie wünscht sich seine Anwesenheit – zumindest hin und wieder mal.

Leiser Abschied mit einer kleinen Träne

„Ein kleines Tränchen ist schon dabei, wenn ich nun nicht mehr dem Kreistag angehöre“, sagt Andreas Noack. Verständlich, schließlich ist er ein Mann der ersten Stunde. Seit das Gremium vor 30 Jahren seine Arbeit aufnahm, ist der Veltener dabei. Es sei damals eine bewegte Zeit gewesen und jetzt wieder, so Anderas Noack mit Blick auf all die Herausforderungen, die Corona mit sich gebracht hat und noch bringen wird. Aber der Landkreis habe in der Vergangenheit hinlänglich bewiesen, dass er stark genug ist, Herausforderungen und Probleme zu meistern. Da keine Kreistagssitzung mehr vorher stattfindet, wird es ein eher leiser Abschied für Andreas Noack, aber das, so sagt er, sei ihm ganz recht. Er brauche kein Abschiedszeremoniell oder langes Schulterklopfen. Und er sei ja auch nicht aus der Welt. Sein Mandat in der Veltener Stadtverordnetenversammlung behält er und wenn es sich anbiete und mit seinem Aufgabenbereich im Landtag korrespondiert, werde er sicher in den Besucherreihen des Kreistages zu sehen sein. „Die Damen und Herren Kreistagsabgeordnete sollen ihre Arbeit vernünftig machen“, sagt Andreas Noack und fügt lachend hinzu: „Sonst komme ich wieder“! Dann wird er aber schnell wieder ernst und bittet alle Kreistagsmitglieder, sich stets für Oberhavel zu engagieren. Manchmal müsse man sicher streiten. Das habe er auch getan, wenn es nötig war. Am Ende zähle, was dabei herauskommt, das Ergebnis. Politik sei das eine, konkrete Sacharbeit das andere. Und gemessen würden die Kommunalpolitiker von den Bürger immer zuerst an der Sacharbeit, die sie leisten.

Stolz darauf, am Landkreis mitgebaut zu haben

Ein wenig Stolz ist der 54-Jährige in diesen Tagen auch, denn er habe ein Stück weit am Landkreis Oberhavel mitbauen dürfen und habe dabei sicher Spuren hinterlassen. Und so schlecht könne es nicht gewesen sein, was in den zurückliegenden drei Jahrzehnten erreicht wurde. Immerhin sei die Bevölkerungszahl in den vergangenen 30 Jahren von rund 160.000 auf 210.000 angestiegen. Dass so viele Menschen hier offensichtlich gern sind und hier ihren Lebensmittelpunkt sehen, sei ein Beweis dafür. Und dabei habe die Integration von alteingesessenen und neu hinzugekommenen Einwohnern gut geklappt. Die Leute, die heute zu älteren Generationen gehören, hätten einen starken und attraktiven Kreis aufgebaut. Das dürfe nie vergessen werden und deshalb müssten diese Leute heute bei allen Entscheidungen mitgenommen werden und dürften nicht auf der Strecke bleiben. Im Gegenteil, sie hätten es verdient, einen würdigen Lebensabend genießen zu können.

Wachsames Auge auf Oberhavel

Von Ruhe ist Andreas Noack noch einige Jahre entfernt. Er will sich auch weiter einmischen. Künftig also vor allem im Landtag, wo er unter anderem im Finanzausschuss sitzt und auf den Kreis Oberhavel ein wachsames Auge haben wird. Und was seinen Aktenkoffer betrifft, der in den 30 Jahren seines Kreistagsdaseins immer dabei war und legendär geworden ist – den will er auch in Potsdam immer dabei haben.

Von Bert Wittke