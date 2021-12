Kreistag Oberhavel beschließt Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023

Oberhavel

Der Kreistag Oberhavel beschloss in seiner jüngsten Sitzung den Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 mit einem Volumen von rund einer Milliarde Euro mit 31:12 Stimmen mehrheitlich, bei sieben Enthaltungen. Der Ergebnishaushalt weist danach für das nächste Jahr ordentliche Aufwendung von knapp 495 Millionen Euro aus, für 2023 von knapp 486 Millionen Euro. Diese Zahlen hatte Finanzdezernent Matthias Rink (CDU) nach den Empfehlungen des Kreisausschusses um Millionenbeträge verändern müssen, wobei dann auch der Kreistag den Empfehlungen mehrheitlich folgte. Die betreffen insbesondere die Kreisumlage und den Nahverkehrsplan.

Kreisumlage sinkt um 0,6 Prozentpunkte

Auf Antrag der Fraktionen CDU und SPD/LGU/Tierschutzpartei wurde die Kreisumlage mit 29:18 Stimmen mehrheitlich auf 32,3 Prozent festgesetzt, 0,6 Prozentpunkte weniger als bisher. Die Oberhavel-Kommunen werden dadurch um 1,92 Millionen Euro pro Jahr entlastet. Damit werde auf die Herausforderungen der pandemischen Lage und die damit verbundenen Zusatzbelastungen reagiert, heißt es in der Begründung. Zudem werde die Investitionskraft gestärkt. Die Linke wollte die Kreisumlage sogar um 1,4 Prozent absenken, fand aber dafür keine Mehrheit.

Finanzdezernent Matthias Rink erläutert die Änderungen. Quelle: Screenshot/Helge Treichel

Die ebenfalls beschlossenen Veränderungen für den Nahverkehrsplan schlagen nach Aussage von Matthias Rink mit insgesamt 700 000 Euro im Jahr 2022 und mit 480 000 Euro 2023 zusätzlich zu Buche. Im Etat wird dadurch für 2022 ein Fehlbetrag von 2,62 Millionen Euro ausgewiesen (zuvor ausgeglichen), für 2023 sogar von gut 7,64 Millionen Euro. Diese Beträge können allerdings aus dem Bestand an Finanzmitteln gedeckt werden.

Bestand an liquiden Mitteln sinkt stark

„Der Kassenbestand und die Rücklagen des Landkreises würden nicht nachhaltig belastet werden, aber für die Kommunen könnten Kassenkredite vermieden werden“, hatten die Linken ihren noch weitergehenden Vorschlag begründet. Für dieses Jahr werden fast 113,3 Millionen Euro an liquiden Mitteln ausgewiesen. Dieser Bestand sinke nach Angaben des Finanzdezernenten auf 85,6 Millionen Euro 2022 und 44,4 Millionen Euro 2023.

Kreis vertritt andere Meinung zur Kreisumlage

Matthias Rink informierte, dass nach Abschluss der jeweiligen Projektierungen noch einige Baumaßnahmen in den Haushalt einzuplanen seien: die Schulbauten in Schönfließ, Gransee und Löwenberg sowie der Bau eines Verwaltungsgebäudes und die Weiterentwicklung des Ziegeleiparks. Aus Sicht der Verwaltung werde eine Kreisumlage von 32,6 Prozent als „gerechtfertigt“ angesehen, so Rink.

Mehrere Änderungsanträge abgelehnt

Abgelehnt wurden vom Kreistag auch die Anträge der AfD zum künftigen Verhindern einer Kostenbeteiligung von Patienten bei Rettungsdiensteinsätzen und der Linken für ein Corona-Aufholprogramm, wonach die Schulen in Trägerschaft des Kreises pro Schüler/in 50 Euro erhalten sollten. Keine Mehrheit fand auch der Linken-Antrag zur Rückerstattung der Elternbeiträge zur Schülerbeförderung für das Schuljahr 2021/2022. Allein der AfD-Antrag hätte 2,5 Millionen Euro Mehrkosten jährlich bedeutet, so Rink mit Blick auf die schwindenden liquiden Mittel. Laut Planung stünden 2026 dort lediglich noch 15,6 Millionen Euro zur Verfügung.

Deligas: Kreis zahlt enorme Negativzinsen

Laut Patrick Deligas (SPD/LGU/Tierschutzpartei) handelt es sich um einen Doppelhaushalt, der Oberhavel weiter voranbringe. Investiert werde auf einem hohen Niveau. Beispiele seien Straßenbau, Bildung, Rettungswesen und Digitalisierung. Größter Posten in den nächsten zwei Jahren sei mit 31 Millionen Euro der Bildungsbereich. Leider erweise sich der Mangel an Fachkräften sowie Planungs- und Umsetzungskapazitäten als der Flaschenhals, der den Landkreis daran hindere, seine ambitionierten Vorhaben auch konsequent umzusetzen, so Deligas. Viele Projekte könnten nicht abgearbeitet werden, wodurch seit 2015 die Liquidität kontinuierlich anwachse. Das sei zu begrüßen, aber genau da setze seine Fraktion an, um die Zahlen nicht weiter anwachsen zu lassen. Denn die Negativzinsen würden bis zu 500 000 Euro pro Jahr betragen.

Von Helge Treichel