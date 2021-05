Oberhavel

Eltern werden ab 1. August dieses Jahres beim Schülerverkehr entlastet. Zum zweiten Mal nach 2012 hat der Kreistag am Mittwochabend die Schülerbeförderungssatzung aus dem Jahr 2009 geändert – ohne Gegenstimmen und bei vier Enthaltungen. Grundlage für die Änderungen war die Arbeit einer überfraktionellen Arbeitsgruppe, fasste Andrea Suhr namens der Fraktion SPD/LGU/Tierschutzpartei zusammen. Sehr schnell habe man sich in der sehr konstruktiven Runde auf das grundsätzliche gemeinsame Ziel verständigen können, nämlich den Kreis der Anspruchsberechtigten zu erweitern.

Die detaillierte Ausarbeitung habe dann zwar etwas gedauert, habe aber mit Unterstützung der Verwaltung in einen rechtlich sauberen Rahmen gegossen werden können. Geeinigt habe man sich grundsätzlich, „dass es weiterhin Elternbeiträge geben soll“, so Andrea Suhr. Unter anderem deshalb, weil das Leistungsangebot für die Kinder und Jugendlichen weit über den bloßen Schulweg hinausgehe. Lediglich Die Linke sei ausgeschert und habe deshalb – „wenig überraschend“ – einen Änderungsantrag gestellt. Dieser beinhaltet einen Satz: „Der Landkreis übernimmt die nach § 5 anfallenden Fahrtkosten für alle nach § 3 definierten Anspruchsberechtigten zu 100 Prozent.“

Linke scheitern mit Änderungsantrag

„Wichtig war für uns, den Eltern keine Kosten aufzubürden“, erklärte Elke Bär (Linke). Ihre Fraktion fordere, dass der Landkreis sämtliche Aufwendungen übernimmt – als „wichtige familienpolitische Maßnahme“ und um mit den tollen Regelungen in Berlin gleichzuziehen. Der Änderungsantrag wurde mit 5:43 Stimmen abgelehnt, bei drei Enthaltungen. Dass dies „der Einstieg in einen fahrscheinlosen ÖPNV“ hätte sein können, mehrt Ralf Wunderlich an.

Mit dem Antrag und den Ausführungen werde der Eindruck erweckt, die Angebote in Oberhavel seien schlechter als anderswo, reagierte Landrat Ludger Weskamp (SPD) auf die Äußerungen. Die Linke erwecke den Eindruck, als fordere sie eine kostenlose Schülerbeförderung. Tatsächlich werde aber „eine kostenlose Mobilität“ gefordert, stellte der Landrat mit Blick auf die Nutzungsmöglichkeiten von Schülerfahrkarten klar. Als einen „mehr als angenehmen Nebeneffekt“ bezeichnete er die Tatsache, dass mit dem Schülerverkehr zugleich der ÖPNV in den dünn besiedelten Bereichen des Landkreises aufrecht erhalten werden könne. Die AG bezeichnete Weskamp als „sehr gelungenes Beispiel für fraktionsübergreifende Zusammenarbeit“, wofür er sich bedanke. er gefundene Kompromiss falle ihm allerdings auch schwer, denn er bedeute Mehrbelastungen für den Kreishaushalt. Die finanziellen Auswirkungen werden in diesem Jahr mit 450 000 Euro beziffert, ab 2022 mit 900 000 Euro jährlich.

Lob für Zielstrebigkeit

Katrin Gehring (CDU) würdigte die Verwaltungsvorlage, da Ankündigungen und Versprechen von verschiedener Seite damit eingehalten würden. Die in der AG gezeigte Zielstrebigkeit würde dem Kreistag „des Öfteren ganz gut tun“, sagte sie. Anspruchsberechtigt seien nun auch Jugendliche, die jenseits der Kreisgrenzen die Schulbank drücken oder an einem anderen Ort Praktika absolvieren. „Wichtig war uns auch der Lückenschluss für Schülerinnen und Schüler an Berufsfachschulen und anderen Fachschulen des Landkreises“ ohne Ausbildungsvergütung, so Katrin Gehring. Kritisch werde von ihrer Fraktion zwar die hohe Summe der Mehraufwendungen gesehen, aber das sei der „einzige und der notwendige Weg“. Als Flächenlandkreis werde Oberhavel zum Vorreiter im Land Brandenburg.

Von Helge Treichel