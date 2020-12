Oberhavel

Soll der Landkreis das Neue Gymnasium Glienicke ( NGG) aus der freien in die kommunale Trägerschaft übernehmen? Oder sollte das Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf auf mindestens sechs Züge erweitert werden? Oder aber ist es am sinnvollsten, einen ganz neuen Standort zu suchen, um ein komplett neues Neues Gymnasium für den wachsenden Bedarf im S-bahn-Bereich (Planungsgebiet 3) zu bauen?

Diese drei Fragen wirft ein Antrag der Fraktion SPD/LGU/Tierschutzpartei auf, welcher in der Kreistagssitzung am Mittwoch (2. Dezember) auf der Tagesordnung stand und um den sich eine ausgiebige und kontroverse Diskussion entzündete. Zusätzlich stand nämlich ein Änderungsantrag der FDP/Piraten zur Diskussion, laut dem die Kreisverwaltung beauftragt werden soll, bis zum Juni 2021 Vorschläge für ein weiteres Gymnasium im Planungsgebiet 3 zu entwickeln. Letzterer Antrag würde eine gewisse Vorentscheidung beinhalten, denn der Ursprungsantrag fasst den Auftrag an den Landrat in seiner jüngsten Fassung deutlich breiter und – auf das NGG bezogen – sehr konkret: Danach soll der Landrat aufgefordert werden, Kontakt mit dem privaten Schulträger ASG aufzunehmen. So solle eine Klärung herbeigeführt werden, ob und unter welchen Bedingungen das Neue Gymnasium Glienicke sowie das Neue Berufliche Gymnasium Glienicke in kreisliche Schulträgerschaft übernommen werden könnten.

Dass die Elternschaft des NGG einen Trägerwechsel nach seinem Eindruck mehrheitlich überhaupt gar nicht wünsche, machte Uwe Münchow ( FDP/Piraten) deutlich. „Falsch“ sei es auch, die Kapazitäten über eine Erweiterung des Marie-Curie-Gymnasiums (MCG) auf sechs oder sieben Züge zu erreichen – dafür fehle ihm die „Fantasie“. Da aber die Zahlen den Mehrbedarf an Gymnasialplätzen belegen, sei der Änderungsantrag formuliert worden, so Münchow.

Landrat Ludger Weskamp ( SPD) verwies darauf, dass bereits ein Kreistagsbeschluss vorliegt, das MCG bis 2023/2024 auf fünf Züge zu erweitern. Dieser sei allerdings – nicht zuletzt wegen der Corona-Herausforderungen – zu lange liegen geblieben.

„Freie Schulen bereichern die Schullandschaft“, sagte Kathrin Gehring ( CDU), weshalb ihre Fraktion eine Übernahme ablehne. Die Vorsitzende des Bildungsausschusses schlug vor, das Thema Ende Januar in einer Sitzung des Bildungsausschusses zu behandeln. Die Antragsteller zogen ihre Vorlagen deshalb bis dahin zurück.

Von Helge Treichel