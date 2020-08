Kreistag Oberhavel gegen Umbau von Gemeinschaftsunterkünften in Wohnverbunde

Oberhavel

Abstand halten und zu Hause bleiben – so hatte es das Robert-Koch-Institut vor nunmehr fünf Monaten allen Menschen in Deutschland empfohlen. Doch was ist mit denjenigen, deren Wohnverhältnisse solche Maßnahmen gar nicht hergeben? Weil sich in mehreren Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises Oberhavel Infektionen mit dem Corona-Virus ausbreiteten, wurden ganze Häuser gemeinschaftlich in Quarantäne versetzt. Da Küchen und Sanitärbereiche gemeinschaftlich genutzt werden, war es kaum möglich, Kontakte zu vermeiden. Doch auch abgesehen von der Virus-Pandemie sollten Menschen, die ein hohes Risiko haben, schwere Verläufe von Krankheiten zu erleiden, nicht in derart engen Wohnverhältnissen leben müssen. Aus humanitärer und gesundheitlicher Sicht konnten dem wohl die meisten Mitglieder des Kreistages zustimmen, die am Mittwoch zur Fortsetzung ihrer Sitzung vom Juni tagten. Sie hatten über einen Antrag der Fraktion Grüne/B90 abzustimmen, der auch von den Linken unterstützt wurde. Der geforderte Umbau vorhandener Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete in Wohnungsverbunde wurde aber bei elf Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt.

Investitionen von bis zu 45 Millionen Euro

Dezernent Matthias Rink erklärte vorab, dass alle Gemeinschaftsunterkünfte in Oberhavel der gesetzeskonformen Betriebserlaubnis entsprechen. Der Umbau von Gemeinschaftsunterkünften in wohnähnliche Verhältnisse würde Kosten von 40 bis 45 Millionen Euro verursachen. Außerdem würde sich die Plätze halbieren. Es sei dann das größte Investitionsvorhaben des Kreises – und das zur Finanzierung einer Landesaufgabe. Andrea Suhr ( SPD) erklärte: „Die Intention der Antragsteller können wir teilen, aber es muss alles wirtschaftlich bleiben. Außerdem ist eine solche Umnutzung teilweise baurechtlich gar nicht möglich.“ Olaf Bechert ( CDU) warnte vor allzu hohen Ausgaben in dieser Zeit, denn die Corona-Krise werde auch den Landkreis und die Kreisverwaltung hart treffen. Das Ausmaß sei jedoch noch nicht abschätzbar.

Frage nach Mitteln und Verantwortung

Uwe Münchow ( FDP) erklärte: „Der Landkreis hat so viele wichtige Aufgaben - Bildung, Mobilität, Wirtschaftsförderung. Diese Themen dürfen auch nicht zu kurz kommen.“ Zur Unterbringung von Flüchtlingen sagte er: „Wir wollen weder ein Nagelbrett noch einen roten Teppich vor der Dusche. Es ist ein kontroverses Thema. Aber klar ist: Sie sind unsere Gäste und wir müssen sie auch gut behandeln.“ Dem Antrag der Grünen konnte die Fraktion aber nicht zustimmen. „Es richtet sich nicht gegen die Menschen. Aber der Antrag ist mir nicht ausreichend finanziell hinterlegt“, sagte Münchow. Man müsse immer beachten, welche Mittel zur Verfügung stehen und inwieweit der Kreis hier Verantwortung trägt.

Mehr Zustimmung bei der Neuplanung

Ein zweiter Antrag der Fraktion Grüne/B90, zum gleichen Thema, war dagegen ein Erfolg. Bei 24 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen wurde beschlossen, dass bei Neubereitstellungen von Unterkünften für Geflüchtete Wohnverbunde geschaffen werden sollen. Veränderungen in der Neuplanung wurden also eher befürwortet, als kostspielige Umbaumaßnahmen der vorhandenen Unterkünfte.

