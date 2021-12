Kreistag Oberhavel steckt Ziele für die Jugendförderung ab

Oberhavel

Mit dem am Mittwoch vom Kreistag beschlossenen Jugendförderplan für die Jahre 2022/23 steht der Kreisverwaltung ein 72 Seiten umfassendes Planungsinstrument zur Verfügung, das mit den in der Jugendhilfe tätigen Akteuren in den kreisangehörigen Kommunen abgestimmt wurde. Darin werden – ausgehend von einer umfangreichen Datendarstellung zu den einzelnen Planungsgebieten – sowohl der Ist-Stand festgehalten als auch die Planungen in den Bereichen Jugendarbeit, Sozialarbeit an Schulen und Jugendberufshilfe fachlich-inhaltlich und mit ihren finanziellen Auswirkungen vorgestellt.

Strategisches Ziel: den Nordkreis stärken

Der Fachbereich Jugend im Landratsamt hat sich das strategische Ziel gesetzt, die Strukturen im Norden des Landkreises mit Fürstenberg/Havel, Zehdenick, Amt Gransee und Gemeinden, Löwenberger Land und Liebenwalde (Planungsgebiet 4) zu stärken. Teilziele wie zum Beispiel die Verlagerung von Veranstaltungen des Jugendamtes in den Nordkreis hätten aufgrund der Pandemie-Lage bislang nicht erreicht werden, da keine Veranstaltungen stattfinden konnten, heißt es in dem Papier. Das gelte ebenso für den Ausbau der präventiven Angebote für Familien, der sich noch in der Vorbereitungsphase befinde.

Hilfe bei schulischen Problemen

Ein weiteres strategisches Ziel für die kommenden Jahre sei der Ausbau von Projekten, die Schülerinnen und Schülern besondere Unterstützung bei der Bewältigung von schulischen Problemen gibt. Allen solle ein Schulabschluss gelingen. „Um das zu erreichen, wollen wir früh auf Schulabstinenz reagieren und gemeinsam mit dem staatlichen Schulamt, den Schulen, den Schulträgern und freien Trägern der Schulsozialarbeit in Unterstützungsleistungen investieren“, heißt es im Jugendförderplan.

Qualitätsentwicklung und Qualitätssteuerung

Neben den neu hinzu gekommenen Schulverweigererprojekten werden im Jugendförderplan die berufspädagogischen Maßnahmen im Rahmen der Jugendberufshilfe (§ 13 SGB VIII) und Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (§ 14 SGB VIII) als wesentliche Schwerpunkte genannt. Hier sind finanzielle Mittel geplant, um verlässliche Strukturen und qualifizierte Angebote flächendeckend im Landkreis Oberhavel erhalten beziehungsweise ausbauen zu können. Die Förderung von Angeboten der Jugend(sozial)arbeit einschließlich der Sozialarbeit an Schulen werde im Rahmen der Personal- sowie Sachkostenförderung auf dem hohen Niveau des Landkreises Oberhavel weitergeführt. Zudem wird das neue Verfahren der Qualitätsentwicklung und -steuerung für die offene Jugendarbeit und Sozialarbeit an Schulen beschrieben.

Wie weiter bei temporären Förderungen?

Die ausführliche Debatte drehte sich in erster Linie um die Frage, wie mit befristeten Kofinanzierungen und temporären Förderungen umgegangen wird. Man müsse das im Blick behalten, aber auch hinterfragen, forderte Katrin Gehring (CDU), Vizevorsitzende des Jugendhilfeausschusses.

Von Helge Treichel