Kreistag nimmt Schullandschaft in Oberhavel unter die Lupe: Beschluss zu neuem Arbeitskreis

Oberhavel

Der Kreistag hat am Mittwochabend ausführlich über die Schullandschaft in Oberhavel diskutiert. Alle fünf Jahre steht die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes bevor. Landrat Ludger Weskamp (SPD) bezeichnete den Schulentwicklungsplan neben dem Nahverkehrsplan als einen der beiden wichtigsten Planwerke des Jahres 2021 in Oberhavel. Die Kreistagsfraktion FDP/Piraten beantragte die Einrichtung eines „Arbeitskreises Schulentwicklungsplanung“. Dieser Arbeitskreis unterstützt die Arbeit des Fachausschusses für Bildung, Kultur und Sport und bereitet den Beschluss des Kreistages über die Schulentwicklungsplanung 2022-2026 im Dezember 2021 vor. Der Arbeitskreis ist zeitlich befristet, er endet automatisch mit dem Beschluss des Schulentwicklungsplanes, spätestens jedoch zum 31. Dezember 2021. Das Abstimmungsergebnis (22 Ja, 15 Nein, 16 Enthaltungen) zeigt aber deutlich, dass längst nicht alle von dieser Idee überzeugt sind. So wurde unter anderem kritisiert, dass es beim Ausschuss klare Regelungen gibt was die Öffentlichkeit betrifft, also die Transparenz, aber auch das Abstimmungsverhalten betrifft. Bei einem Arbeitskreis ist das nicht der Fall. Weskamp erklärte, dass der Bildungsausschuss jederzeit Sondersitzungen einberufen könnte. Patrick Deligas (SPD) befürchtete, dass in dem Arbeitskreis die Mehrheitsverhältnisse des Bildungsausschusses aufgehoben werden. Und Katrin Gehring (CDU) zweifelte am Vertrauen der Antragsteller in den Bildungsausschuss.

Weitere Schule gefordert

Ebenfalls beschlossen wurde eine Flächenanalyse für ein Gymnasium im Planungsgebiet 3 (Birkenwerder, Glienicke, Hohen Neuendorf, Mühlenbecker Land). Der Landrat wird gebeten, mögliche Standorte für die Schulformen Sekundarstufe I und II im Planungsgebiet 3 zu ermitteln und auf ihre Geeignetheit für den Neubau einer Oberschule mit mindestens zwei Zügen oder eines Gymnasiums mit mindestens drei Zügen oder einer Gesamtschule zu prüfen. Hintergrund ist, dass die Plätze im S-Bahn-Bereich nicht ausreichen, da sich eine dynamische Entwicklung abzeichnet.

Prognose für dynamische Entwicklung in S-Bahn-Gemeinden

Abgelehnt wurde der Antrag auf Abfrage zur Übertragung der Schulträgerschaft auf den Landkreis. „Wir möchten, dass der Landkreis alle Oberschulen in Trägerschaft übernimmt“, erklärte Annemarie Wolff (SPD). Derzeit werden sieben weiterführende von den Kommunen in Eigenregie geführt. Laut Antrag soll der Kreis bei allen Trägern nachfragen, ob Interesse an der Übertragung an den Kreis besteht. Nicole Walter-Mundt kritisierte: „Wir wissen alle, dass jede Kommune ganz klar das Signal an den Landkreis geben kann, dass Interesse an der Übertragung besteht. Die Eigenverantwortung wollen wir den Kommunen nicht entziehen.“

Von Wiebke Wollek