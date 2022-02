Oberhavel

Zwischen Anfang Oktober und Ende Januar (26.01.) sind im Landkreis Oberhavel 325 Personen mit einer Covid-19-Infektion in den Oberhavel-Kliniken behandelt worden. Davon seien im genannten Zeitraum 35 Menschen intensivmedizinisch behandelt worden. Von den Behandelten seien 127 Menschen nicht geimpft gewesen, wobei bei sechs der Impfstatus unbekannt sei. Die meisten der Erkrankten gehören zur Altersgruppe der 71- bis 80-Jährigen. Das geht aus der Antwort auf eine Anfrage hervor, die der Kreistagsabgeordnete Thomas Kay (AfD-Fraktion) Mitte Januar an die Verwaltung des Landkreises gerichtet hatte.

Die Corona-Situation in Oberhavel: Antwort aus dem Büro des Landrates

Von den wegen Corona Behandelten hatten 143 Personen bereits mindestens eine Impfung erhalten, 91 Erkrankte wurden als zweifach geimpft erfasst, 30 Erkrankte als dreifach geimpft. Von dieser genannten Gruppe hätten 49 Menschen als vollständig geimpft gegolten, hießt es in der Antwort an den Kreistagsabgeordneten, die von Tobias Berger unterzeichnet wurde, Leiter des Landratsbüros. Die Art des Impfstoffs sei lückenhaft erfasst. Aus den vorhandenen Zahlen geht jedoch hervor, das 40 Patienten mindestens einmal mit Biontech/Pfizer geimpft waren und zehn mit Johnson & Johnson. Mit Astra Zeneca waren es fünf Impfungen, mit Moderna lediglich eine.

die 71- bis 80-Jährigen sind am stärksten betroffen

Auf die einzelnen Altersgruppen verteilen sich die Erkrankungen laut einer mitgelieferten Tabelle wie folgt: 0 bis 10 Jahre: 11, 11 bis 20 Jahre: 4, 21 bis 30 Jahre: 7, 31 bis 40 Jahre: 26, 41 bis 50 Jahre: 28, 51 bis 60 Jahre: 51, 61 bis 70 Jahre: 49, 71 bis 80 Jahre: 67, 81 bis 90 Jahre: 62 und 20 Erkrankte sind älter als 90 Jahre.

18 Meldungen zu unerwünschten Impf-Nebenwirkungen

Thomas Kay hatte sich außerdem nach unerwünschten Impf-Nebenwirkungen erkundigt. Dazu zählen unter anderem Thrombosen und Embolien, allergische Reaktionen wie das Anschwellen der Zunge, aber auch Hirninfarkt oder Hörsturz. Laut Antwort seien 18 Meldungen über den Verdacht einer gesundheitlichen Schädigung eingegangen, die über das übliche Maß einer Impfreaktion hinausgeht. In einem Fall sei ein plötzlicher Herztod festgestellt worden. Der Impfstoff von Biontech/Pfizer sei 1zwölfmal betroffen, der von Astra Zenica fünfmal und von Moderna einmal. Bei Johnson & Johnson habe es im genannten Zeitraum seit Anfang Oktober keinen Fall gegeben.

Thomas Kay, Mitglied der AfD-Fraktion Oberhavel. Quelle: privat

Hinsichtlich der Sterbefälle hinterfragte Thomas Kay eine Differenzierung von „an“ sowie „mit“ Corona Verstorbenen. Mit Stand vom 13. Januar waren in Oberhavel insgesamt 360 Sterbefälle registriert worden. Tatsächlich an Corona seien laut Oberhavel-Statistik 346 Personen verstorben. Laut den Altersgruppen schlüsselt sich diese Zahl wie folgt auf: 41 bis 50: 4, 52 bis 60: 16, 61 bis 70: 45, 71 bis 80: 81, 81 bis 90: 154 und ab 91: 46. Auf Grund einer anderen Ursache seien insgesamt sieben Personen „mit“ Corona verstorben – 51 bis 60 Jahre: 3, 61 bis 70: 1 und 71 bis 80: 3. Bei weiteren sieben Personen im Alter zwischen 61 und 90 Jahren sei nicht genau zu bestimmen, ob diese an oder mit Corona starben.

Kein genauer Überblick über die Anzahl der Genesenen

Im Fachbereich Gesundheit seien im Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 13. Januar 2022 insgesamt 15 797 positive Corona-Fälle registriert worden. Im Allgemeinen würden die aus dem ambulanten Bereich gemeldeten Infizierten gemäß Standard des Robert-Koch-Instituts nach 14 Tagen als genesen betrachtet. Eine genaue Anzahl der Genesenen in den vergangenen zwölf Monaten könne nicht angegeben werden, da es für die Gesundung in Deutschland keine gesetzliche Meldepflicht gebe. Eine Doppelerfassung bei Mehrfacherkrankungen erfolge nicht.

Zahl der Intensivbetten seit Jahren stabil

Weitere Fragen des Kreistagsabgeordneten betreffen die Oberhavel-Kliniken und ihr Personal. Laut der Antwort betrage die Impfquote des medizinischen Personals 90 Prozent. Seit 2017 stünden konstant 30 Intensivbetten zur Verfügung. Die Zahl der Vollkräfte im Intensivbereich habe sich von 2017 von 59,37 auf 65,5 im Jahr 2021 erhöht (2019: 62,6, 2020: 62,88).

Von Helge Treichel