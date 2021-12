Kreistagsfraktionen stellen gemeinsamen Änderungsantrag für den Nahverkehrsplan Oberhavel vor

Oranienburg

Die Takte von Bussen sollen verbessert, Wartezeiten durch abgestimmte Anschlusszeiten verkürzt und Linien durch einen Stundentakt in den Ferienzeiten attraktiver werden. Bislang kommunal finanzierte Test-Linien sollen in den Regelverkehr übernommen und die (neuen) Angebote besser beworben werden. Darüber hinaus sollen die OVG-Busse mit Abbiegeassistenten sicherer, mit Klimaanlagen komfortabler und mit alternativen Antrieben möglichst klimaneutral ausgestattet werden.

Einigkeit: ein großer Schritt nach vorn

Es ist ein großes Paket, das die meisten Fraktionen des Kreistages mit ihrem gemeinsamen Änderungsantrag für den Entwurf des Nahverkehrsplans für die Jahre 2022 bis 2026 geschnürt haben: Fast 50 einzelne Punkte umfasst der am Mittwochabend in einer Pressekonferenz vorgestellte Änderungsantrag. Eine Million Euro, so wird geschätzt, sollen dafür in dem Planungszeitraum von fünf Jahren zusätzlich in die Mobilität investiert werden. Die Antragsteller sind sich einig, dass sie den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Oberhavel damit einen großen Schritt voranbringen werden. Im Einzelnen sind das die Fraktionen SPD/LGU/Tierschutzpartei, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP/Piraten, BVB/Freie Wähler – und auch die Linke sei dem Konsens zuletzt noch beigetreten, sagte ein sichtlich zufriedener Heiner Klemp (B 90/Grüne). Im Reigen der im Kreistag vertretenen Fraktionen fehlt somit lediglich die AfD.

Pressekonferenz der Kreistags-Fraktionen zum neuen Nahverkehrsplan für Oberhavel: Sandra Apelt sowie (v.l.) Heinz Ließke, Uwe Münchow, Mario Müller, Hartmut Leib und Heiner Klemp. Quelle: Helge Treichel

Sandra Apelt bedankte sich seitens der CDU bei den Abgeordnetenkollegen für die „sehr konstruktive Zusammenarbeit“ hinsichtlich der Änderungen – ebenso bei der Kreisverwaltung. Ziel ihrer Fraktion sei es gewesen, dass sich der kommunale ÖPNV entwickelt, „aber auch an künftige Bedarfe angepasst wird“. Deshalb beinhalte der Antrag jährliche Prüfaufträge. Zudem habe man die „Fürsorge gegenüber unserem Fahrpersonal“ im Blick.

Die Konsensfähigkeit der Fraktionen beim Bestreben, gemeinsam etwas zu schaffen, hob Hartmut Leib (SPD/LGU/Tierschutzpartei) hervor. Dabei sei nicht nur bedarfsorientiert, sondern auch Angebotsorientiert herangegangen worden. Damit würden auch Angebote geschaffen, „die noch etwas futuristisch klingen“.

Eine Million Fahrplankilometer zusätzlich bis 2023

Die zielorientierte Zusammenarbeit sei „richtig gut gelaufen“, stellte Heiner Klemp fest: „Das würde ich mir auch für die Ausschusssitzungen so wünschen.“ Das so geschnürte Paket bringe den ÖPNV einen großen Schritt voran. Rund eine Million Fahrplankilometer kämen hinzu.

Das sei „ein Riesenschritt in Richtung bedarfsorientierten ÖPNV“, sagte Heinz Ließke (BVB/Freie Wähler) Seiner Fraktion seien besonders der Stundentakt und die Touristenlinien auch im Norden des Landkreises wichtig gewesen. Weitere Augenmerk sei auf die Anbindung von Gewerbegebieten gelegt worden.

Kiezbus und Plus-Bus mit im Programm

Die Übernahme des Kiezbusses, der zwischen Schildow-Kirche und dem S-Bahnhof Frohnau verkehrt und noch von der Gemeinde Glienicke bezahlt wird, in den Regelbetrieb hob Uwe Münchow (FDP/Piraten) hervor. Es sei richtig, diesen Testbetrieb nicht einfach auslaufen zu lassen. Die Anbindung nach Frohnau habe sich als sehr günstig erwiesen, ergänzte Mario Müller (CDU), der auch auf die erste Plus-Bus-Linie verwies. Die Leistungen würden in den nächsten fünf Jahren um etwa 20 Prozent erhöht, so Müller. Dafür würden 24 neue Busfahrer benötigt, aktuell gebe es 122.

Über den Änderungsantrag und den Nahverkehrsplan soll in der nächsten Kreistagssitzung am 8. Dezember abgestimmt werden (Beginn: 16 Uhr im Kreistagssaal).

Von Helge Treichel