Kreisverwaltung Oberhavel gibt Hinweise zur Laubentsorgung 2021

Oberhavel

Noch scheint die Sonne bei angenehm warmen Temperaturen, doch die ersten von den Bäumen fallenden Blätter zeigen den nahenden Herbst schon an. Wohin also mit dem Laub? „Die bekannten Laubsäcke werden in diesem Jahr erstmals komplett von der Biotonne abgelöst, die bereits seit dem Sommer 2020 landkreisweit regelmäßig im Einsatz ist“, informiert Umweltdezernent Egmont Hamelow. Bisher hat die Abfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH (AWU) im Auftrag des Landkreises insgesamt rund 23.447 120-Liter-Behälter sowie mehr als 7.526 240-Liter-Behälter kostenfrei bereitgestellt. „Mit der Nutzung der Biotonne können alle einen wichtigen Beitrag zum Ressourcen- und Klimaschutz leisten, indem die Bioabfälle dem Stoffkreislauf wieder zugeführt werden. Denn aus den Bioabfällen kann hochwertiger Kompost gewonnen werden, der sich hervorragend als organischer Dünger für die Landwirtschaft und den Gartenbau eignet“, so Hamelow.

Das gehört in die Biotonnen

In den Biotonnen dürfen beispielsweise Baum-, Hecken- und Strauchschnitt, Pflanzenreste, Rasen- und Grasschnitt, Unkraut, Küchenabfälle und Speisereste entsorgt werden. Auch das Laub von Kastanien, die mit der Miniermotte befallen sind, kann in der Biotonne problemlos entsorgt werden oder bei den zugelassenen gewerblichen Kompostieranlagen angeliefert werden. Eine Eigenkompostierung ist nicht zu empfehlen, da die erforderlichen Temperaturen, um die Nachkommen der Schädlinge zu beseitigen, hier nicht erreicht werden. Nicht in die Biotonne gehören hingegen Verpackungen, Pappe, Papier, Textilien, Asche oder Kleintierstreu, das nicht biologisch abbaubar ist.

Entleerung 14-tägig durch die AWU

Die Entleerung wird in der Regel 14-tägig nach einem festen Tourenplan angeboten, der auf der Internetseite der AWU und per AWU-App abgerufen werden kann. Die Gebühr für die Entleerung der Biotonne beträgt 3,25 Euro (120 Liter) beziehungsweise 6,50 Euro (240 Liter) pro Leerung. Die Gebührenabrechnung erfolgt mit dem jährlichen Abfallgebührenbescheid. Es gibt keine Mindestentleerungen, keine Mindestgebühren und keine Anrechnung auf die Mindestgebühr. Wer Interesse an einer Biotonne hat, kann telefonisch unter 03301 601-3670 Kontakt mit dem Landkreis Oberhavel aufnehmen beziehungsweise unter www.oberhavel.de/abfall oder www.awu-oberhavel.de kostenfrei eine Biotonne bestellen.

Zudem sind die Recyclinghöfe in Germendorf und Gransee, an denen auch Laub und Gartenabfälle abgegeben werden können, zu folgenden Zeiten geöffnet:

Germendorf, Hohenbrucher Straße:

Montag, Mittwoch, Freitag, Samstag: 09.00 – 16.30 Uhr

Gransee, Am Gewerbepark 12, AWU-Betriebshof:

Dienstag, Donnerstag sowie jeden 2. Und 4. Samstag im Monat: 09.00 – 16.30 Uhr

Größere Mengen an Laub und Gartenabfällen können Sie außerdem bei zugelassenen gewerblichen Kompostieranlagen abgeben (siehe Seite 69 im Abfallkalender 2021 und online unter www.oberhavel.de/abfall). Die Gebühren erfragen Sie bitte vor Ort.

