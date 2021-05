Oberhavel

Gemeinschaftsgefühl und Zusammenhalt prägen auch heute vielerorts das Leben in dörflichen Gemeinschaften. So auch in Oberhavel. Vereine, Gruppen und Einzelpersonen, fühlen sich verantwortlich für ein vielfältiges kulturelles, sportliches traditionsbewusstes Gemeinschaftsleben. Genau solche vorbildhaften Beispiele sucht der Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Der Landkreis ruft deshalb alle ländlichen Gemeinden in Oberhavel auf, sich am 11. Kreiswettbewerb zu beteiligen. Das teilt die Pressestelle des Landkreises mit.

Nur noch bis zum Dienstag nach Pfingsten, dem 25.05.2021, können interessierte Gemeinden ihre Teilnahme beim Fachdienst Landwirtschaft und Naturschutz anmelden. Die Bewerbung kann dann bis zum 31. August eingereicht werden. Am Wettbewerb teilnehmen können räumlich zusammenhängende Gemeinden oder Gemeindeteile mit überwiegend dörflichem Charakter bis zu 3000 Einwohnern.

Bewerbungsunterlagen liegen bereit

Die Bewerbungsunterlagen sind bereits beim Fachdienst Landwirtschaft und Naturschutz der Kreisverwaltung beziehungsweise bei den Gemeinden sowie im Amt Gransee und Gemeinden erhältlich.

Gesucht werden Dorfgemeinschaften, die sich mit neuen Ideen den Herausforderungen des Landlebens stellen, die die Zukunft ihrer Heimat engagiert mitgestalten sowie mit Zusammenhalt und Gemeinschaftsgeist die Dorfentwicklung vorantreiben.

„Wir wollen am Jahresende lebendige, liebens- und lebenswerte Dörfer mit engagierten Bewohnerinnen und Bewohnern auszeichnen. Wie auch bei den Wettbewerben zuvor sind wir nicht auf der Suche nach dem perfekten Erscheinungsbild eines Dorfes. Der Schwerpunkt des Wettbewerbs liegt vielmehr im sozialen Zusammenhalt, im bürgerschaftlichen Miteinander und in der Sicherung von Beschäftigung und Mobilität. Denn das Leben im ländlichen Raum soll auch künftig attraktiv sei und langfristig eine Alternative zum Leben in der Stadt bieten“, erläutert Egmont Hamelow, Dezernent für Bauen, Wirtschaft und Umwelt. Wichtig sind aber genauso auch Aktivitäten der ländlichen Wirtschaft, die soziale und kulturelle Integration von Jung und Alt, Angebote zur Sicherung der Lebensqualität sowie Leistungen in den Bereichen Dorferneuerung und -entwicklung.

Jury wird Dörfer besuchen

Zudem werden klassische Wettbewerbsinhalte, wie die Dorferneuerung oder der sensible Umgang mit der Bau- und Grüngestaltung von der Jury in die Wertung einbezogen. Den letztmalig im Jahr 2017 ausgetragenen Wettbewerb hatte der Ortsteil Großmutz der Gemeinde Löwenberger Land gewonnen.

Zwischen dem 20. September und dem 31. Oktober wird eine Jury die Dörfer besuchen und bewerten. Die Auszeichnung der Sieger wird voraussichtlich während der Kreistagssitzung im Dezember stattfinden. Es winkt ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 10 000 Euro: 5 000 Euro für den ersten, 3 000 Euro für den zweiten und 2 000 Euro für den dritten Platz sind ausgelobt. Der Sieger des 11. Kreiswettbewerbes wird Oberhavel beim gleichnamigen 11. Landeswettbewerb 2022 vertreten.

Der Landessieger wiederum nimmt in zwei Jahren, also 2023, am 27. Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil.

Nachfragen und Wettbewerbsunterlagen können gerichtet werden an den: Fachdienst Landwirtschaft und Naturschutz Adolf-Dechert-Straße 1 in 16515 Oranienburg, Telefon 03301 / 601 662 oder -673. Mails können gerichtet werden an landwirtschaft@oberhavel.de.

Von MAZonline