Wo sonst auf den Stufen der Goetheschule in Kremmen die Kids und Jugendliche sitzen, haben sich jetzt die Endvierziger der ehemaligen 10a 1988 getroffen. Ein Klassentreffen war angesagt. „Wir treffen uns seit fünf Jahren an diesem Ort unserer alten Schule“, sagt Natja Guse aus Flatow. „Polytechnische Oberschule hieß die Goetheschule damals. Ich weiß nicht mehr, wer vor fünf Jahren die Idee zu den Treffen immer am 1. September hatte. Aber das Treffen wird bei mir immer in den Kalender eingetragen.“

Bei dem diesjährigen Treffen war neben Ex-Schülerin Andrea Busse, die viele vom Touristeninformationspunkt Kremmen kennen, sogar erstmals die ehemalige Klassenlehrerin Frau Marina Jaenisch aus Kremmen dabei. 40 Jahre war sie im Dienst und hat jetzt im wohl verdienten Ruhestand mehr Zeit.

„Wir waren damals die erste Klasse für Frau Jaenisch nach ihrem Studium“, sagt Tanja Bienek aus Kremmen, die mit ihrem Parson-Terrier Linus zum Klassentreffen kam.

Später hatte Lehrerin Marina Jaenisch ihren Ex-Schülern da Du angeboten. „Aber keiner von uns bringt es über die Lippen, sie mit Marina anzusprechen. Daraus ist jetzt ein Du und Frau Jaenisch geworden. Sie war eben unsere Lehrerin, zu der man immer aufsehen wird – Lehrer bleibt Lehrer“, lacht Tanja Bienek.

Zum Klassentreffen war Marina Jaenisch nicht mit leeren Händen gekommen. „Sie hat einen leckeren Streusselblechkuchen mitgebracht“, sagt Tanja Bienek. Bei einem Gläschen Sekt wurde der dann auf den Treppenstufen der Goetheschule verdrückt.

Natja Guse aus Flatow trägt das Klassentreffen immer im Kalender ein – Ordnung muss sein. Quelle: PRIVAT

Obwohl die Klassestärke damals von 1978 bis 1988 nur 20 Schüler betrug, kamen dieses Mal nur sechs „Schüler“ zusammen. „Es ist immer so, wie man gerade Zeit hat“, sagt Marco Cavin (49) aus Leegebruch. Der Polizist schaute auch nur kurz vorbei, weil er gleich zum Dienst wollte.

Logisch, dass bei dem Mini-Klassentreffen auch die ollen Kamellen von früher erzählt werden, Situationen, die so komisch waren, dass man ein Leben lang gerne daran mit einem Lächeln zurück denkt.

„Einmal hat unsere Klasse im ehemaligen Pionierpalast, der heute das FEZ in der Wuhlheide ist, blaue Filzhüte gemeinsam mit der Hortnerin gebastelt“, erinnert sich Tanja Bienek. „Diese Filzhüte mussten wir alle zur Klassenfahrt nach Karlshagen mitbringen und aufsetzen, damit wir zu erkennen waren“, erinnert sich auch Melanie Bathe (48) aus Börnicke. „Ja, die Dinger sahen aus wie eine Blüte. Manno, was haben wir damals komisch ausgesehen“, meint Natja Guse.

Und eines ist schon jetzt klar. Wenn die neuen Kalender 2021 rauskommen, macht sich Natja Guse gleich einen Vermerk am 1. September 2021. Denn Ordnung muss sein.

