Der 71-Jährige hat seine kleine Werkstatt in Kremmen in der Raniesstraße 2. Jetzt hatte der Polsterer und Raumausstatter allen Grund zum Feiern. Am 24. Oktober 1975 war ihm sein Meisterbrief übergeben worden - 45 Jahre als sogenannter „Tapezierer-Handwerk“ hat er nun schon „auf der Uhr“. Seinen Beruf übt der Vater von zwei Kindern und fünf Enkelkindern aber schon seit 1966 aus.