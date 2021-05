Kremmen

Diverse Verein in Kremmen haben städtische Zuwendungen bekommen. Pandemiebedingt sei es der Stadtverwaltung jedoch nicht möglich gewesen, die Ausreichung von Zuwendungen an gemeinnützige ortsansässige Vereine in einem kleinen würdigen Rahmen mit allen Beteiligten zu organisieren, teilte Bürgermeister Sebastian Busse mit. Daher sei jeder Bescheid einzeln übergeben worden. Insgesamt wurden 46232,42 Euro an Zuwendungen ausgeschüttet.

Folgende Vereine werden die Mittel aus dem städtischen Haushalt, in angegebener Höhe, für ihre Arbeit verwenden können: Der Reit- und Fahrverein Rhinland in Staffelde hat 816,86 Euro bekommen. Für den Anglerverein in Staffelde wurden 279,66 Euro ausgeschüttet. Der FC Kremmen 1920 bekommt in diesem Rahmen 10.913,85 Euro. An den Kremmener Sportverein gehen 7190,78 Euro.

Heiko Buch vom Heimatverein Ludwigsaue. Quelle: Stadtverwaltung Kremmen

Der Anglerverein Kremmener Seerose 1971 bekommt im Rahmen dieser Ausschüttung 4737,53 Euro. An den Heimatverein Ludwigsaue/Neu-Ludwigsaue gehen 427,60 Euro. Der Modelleisenbahnverein in Kremmen erhält 1477,30 Euro. Für den Karneval-Club Kremmen „Rot-Weiß“ sind 2271,16 Euro vorgesehen. Der Sportverein Rot-Weiß Flatow bekommt 8276,83 Euro. An den Beetzer Anglerverein „Rhinluch 1954“ gehen 1142,34 Euro. Der gemischte Chor „Harmonie Beetz“ erhält 982,76 Euro. An den Reit- und Fahrverein Staffelde gehen 1960,02 Euro. Der Freizeit- und Sportverein in Hohenbruch bekommt in diesem Rahmen 3135,51 Euro. Der Beetzer Carneval-Club bekommt 2620,22 Euro.

„Die Vereine der Stadt Kremmen übernehmen eine relevante Rolle, wenn es um die Förderung von Kindern und Jugendlichen geht“, sagt Bürgermeister Sebastian Busse.

