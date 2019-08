Staffelde

Geschwindigkeitsbeschränkungen sind inzwischen in vielen Ortschaften und Gemeinden an der Tagesordnung, gerade vor Schulen und Kindertagesstätten ist das Tempo von 50 km/h auf 30 km/h reduziert.

So verhält sich das auch im Kremmener Ortsteil Staffelde. Wenn man aus Kremmen kommend auf der Nauener Chaussee in den Ort hineinfährt, beginnt die Tempo 30-Zone ab dem Friedhof, vorbei an der Kindertagesstätte „Räuberhöhle“. Kurz vor der Bushaltestelle an der Kirche endet jedoch die Tempo 30-Zone, sehr zum Leidwesen von Ortsvorsteher Heino Hornemann (parteilos).

Antrag auf Verlängerung der Tempo 30-Zone wurde abgelehnt

„Wir finden diese Regelung nicht gut und wünschen uns eine Verlängerung der Tempo 30-Zone, so dass auch die Naturkindertagesstätte in der Nauener Chaussee von dem Tempolimit profitiert, “, erklärt der Ortsvorsteher auf MAZ-Nachfrage.

In Staffelde gibt es eine Menge Verkehr - gerade wenn die Autobahn gespeert ist. Quelle: Robert Roeske

Ein entsprechender Antrag wurde auch an die Stadt Kremmen gestellt, der nun jedoch vom zuständigen Bauamt abgelehnt wurde. Grund dafür sei eine Einhaltung der 300-Meter-Grenze. Genauso lang darf sich eine Tempo 30-Zone erstrecken und mit einer Verlängerung auf der Landesstraße 170 in Staffelde wäre diese Marke überschritten.

Unterschriftenaktion geplant

„In dem Schreiben des Bauamtes wurde auch angemerkt, dass man weitere Straßenschilder bei Bewilligung aufstellen müsste. Nach Rücksprache mit dem Straßenverkehrsamt sieht dieses keine Notwendigkeit, was auch eine Versetzung des Straßenschildes in der Staffelder Dorfstraße betreffen würde“, erklärt Heino Hornemann. Für den Ortsvorsteher besteht die Notwendigkeit der Verlängerung der Geschwindigkeitsbegrenzung aber allemal. „Die bisherige Tempo 30-Zone endet kurz vor der Bushaltestelle, dort ist natürlich immer eine Menge Betrieb. Es wäre schon erstrebenswert, wenn man diese verlängern würde.“ Allerdings sieht Heino Hornemann auch die bisher geltende Zeitbegrenzung der vorliegenden Tempo 30-Zone nicht mehr als zeitgemäß an. „Bisher gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung von 7 bis 17 Uhr. Wir würden uns wünschen, dass diese auf 6 Uhr vorverlegt wird. Viele Eltern bringen ihre Kinder sehr früh in die Kindertagesstätte.“

Um dem Anliegen Nachdruck zu verleihen, will man nun Unterschriften sammeln im Ort.

Von Knut Hagedorn