62-jähriger Radfahrer bei Unfall in Kremmen verletzt

Kremmen

Ein 70-jähriger Oberhaveler befuhr am Donnerstag (2. September) gegen 14.40 Uhr die Gerhard-Hellinger-Straße in Kremmen mit seinem Seat. „Von dort aus wollte er in die Ruppiner Chaussee abbiegen“, berichtete Polizeisprecherin Dörte Röhrs.

Lesen Sie auch: Stadt Kremmen: Deswegen heulten am Donnerstagabend die Sirenen

Radfahrer bei Unfall in Kremmen verletzt

Dabei stieß der Mann mit einem vorfahrtsberechtigten 62-jährigen Radfahrer aus Oberhavel zusammen, der dadurch stürzte und sich verletzte. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, das er nach der medizinischen Behandlung wieder verlassen konnte. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Von MAZonline