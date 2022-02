Kremmen

Vorbei ist es, mit dem ganz frühen Aufstehen – zumindest für Andreas Dalibor. Der Beetzer betreibt im Kremmener Scheunenviertel die „Kombüse 11“, die viermal in der Woche ein Frühstückslokal ist. Allerdings werden sich zum 1. März die Frühstückszeiten ändern. Dann ist montags bis donnerstags nicht mehr zwischen 6 und 10 Uhr geöffnet, sondern dann zwischen 8 und 12 Uhr.

Zwar würden auch ganz früh, um 6 Uhr einige Handwerker zum Frühstück kommen, dann sei aber lange erst mal weniger los. Der große Zuspruch an den Kunden sei dann erst in den späteren Morgenstunden. „Da geht es verstärkt los, vor allem etwas ältere Leute. Da hat dann eine Gruppe schon mal gefragt, ob ich nicht länger aufmachen wolle, weil sie ja erst nach 9 Uhr aufstehen und dann hier aber keine Zeit mehr ist, zum frühstücken. Jetzt mache ich eben ein bisschen länger.“ Allerdings wollte er vom zeitlichen Umfang her auf selbem Niveau bleiben, also vier Stunden für das Frühstück.

Dalibor: Zwei Stunden länger schlafen

„Das Gute für mich ist, dass ich morgens nun zwei Stunden länger schlafen kann“, so Andreas Dalibor. Meist sei er gegen 3 Uhr aufgestanden, um das Bistro um 6 Uhr zu öffnen.

Von Robert Tiesler