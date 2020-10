Kremmen

Hinter den noch amtierenden Kremmener Schiedspersonen, Andrea Böttcher und Martina Meyer-Hartung, liegen fünf anspruchsvolle Jahre. In dieser Zeit haben sie jeden ersten Dienstag im Monat, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr, ihre Sprechstunde der Schiedsstelle im Ratssaal des Rathauses gehalten. „Beide Damen stehen für eine weitere Amtsperiode aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung“, teilt Pressesprecherin Andrea Busse mit.

Ehrenamtliche Schiedspersonen werden für den Zeitraum von fünf Jahren gewählt. Da die aktuelle Legislaturperiode am 31. Dezember endet, schreibt die Stadt Kremmen die Besetzung der Ämter aus. Beide Stellen müssen zum 1. Januar 2021 neu besetzt werden. Der Aufgabenbereich einer ehrenamtlichen Schiedsperson ist breit gefächert und erstreckt sich auf Streit- und Konfliktfälle des gesamten Alltags. Die Schiedsstelle hilft, so manche Streitigkeit beizulegen, ohne dass Anwälte und Gerichte bemüht werden müssen. Ein weiterer Vorteil: das Schiedsverfahren ist nur mit sehr geringen Kosten verbunden.

Die Kremmener Schiedsstelle hat in den vergangenen fünf Jahren 18 Schlichtungsverfahren begleitet. Von den Schiedspersonen wird neben Diskretion auch ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl erwartet. Denn eine Schiedsperson vermittele stets, sie fällt kein Urteil.

Damit sei von vornherein klar, dass es in einem Schiedsverfahren keinen Verlierer geben wird. Für Betroffene häufig eine angenehme Vorstellung und die Gelegenheit, einfach alle Dinge auf den sprichwörtlichen Tisch zu legen. „Schlichten statt Richten“ ist das Motto der Schiedsstelle, die den Rechtsfrieden wahren hilft. Mit Aufnahme der Tätigkeit als ehrenamtliche Schiedsperson, erhalten die betreffenden Personen eine umfassende Schulung. Das Mindestalter, um als Schiedsfrau oder -mann tätig zu werden liegt bei 25 Jahren.

Aussagekräftige Bewer- bungen können geschickt werden an die Stadt Kremmen, Hauptamtsleiterin Frau Nebel, Am Markt 1, 16766 Kremmen. Oder per E-Mail an buergermeister@kremmen.de.

Infos hat auch Manuela Nebel unter 033055/99 80.

Von MAZonline