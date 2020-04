Kremmen

Die Kremmener Stadtbibliothek bietet einen neuen Service an: die „Büchertüte“. Da wegen des Corona-Virus ein Betreten der Bibliothek nicht möglich ist, soll den Kremmener Bürgerinnen und Bürgern dennoch der Zugang zu den Medienbeständen möglich sein.

Bibliothekarin Anita Kißner nimmt dazu Bestellungen telefonisch unter 033055/70673, montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 11 Uhr entgegen. Zusätzlich kann auch per E-Mail unter der Adresse bibliothek@kremmen.de bestellt werden. Die Übergabe der Medien erfolgt dann kontaktlos per „Büchertüte“, zu einem vorher vereinbarten Abholtermin.

Von MAZonline