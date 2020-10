Wo, wenn nicht in der „Alten Lebkuchenfabrik“ bekommt man den Weihnachtsklassiker schlechthin. Hausgebacken und mehr als lecker, in verschiedenen Variationen – von süß bis herzhaft. Katharina Neumann und Jessica Bocatius stellen das Gebäck in der Kremmener „Fabrik“-Küche her – unser MAZ-Tipp der Woche.