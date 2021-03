Aktion Mammutmarsch: Ulf Steinert aus Leegebruch wandert quer durch Oberhavel

Oberhavel

Weitermachen, wenn andere aufhören – unter diesem Motto fand jüngst die deutschlandweite Aktion „Mammutmarsch – Around the World Challenge“ statt. Ziel war es, unseren Planeten zu Fuß zu umrunden. Rund 2 600 Teilnehmer stellten sich dieser Aufgabe, darunter auch Ulf Steinert aus Leegebruch. Insgesamt wurden 100 000 Kilometer erwandert, Ulf Steinert, der an diesem Tag zusammen mit einem Kollegen wanderte, steuerte 65,5 Kilometer bei, in knapp 12 Stunden.

Sportlich aktiv ist der 53-jährige Leegebrucher schon lange. Quelle: Enrico Kugler

Los ging es von seinem Zuhause in Leegebruch. Die Strecke hatte der 53-Jährige vorab genau durchgeplant. „Ich hatte eine ungefähre Vorstellung von der Strecke und vom Zeitfenster, wollte die Dunkelheit vermeiden. Insofern war acht bis acht eine gute Option.“ Zwölf Stunden, daraus ließ sich die Streckenlänge ableiten, 50 bis 60 Kilometer sollten es werden.

So ging es dann von Leegebruch nach Bärenklau, dann über Vehlefanz weiter zum Mühlensee, vorbei am Schloss Schwante zur Bäckerei Plentz. Weiter wanderten die beiden dann am Hörstegraben entlang in Richtung Kremmen, vorbei an der ehemaligen See Lodge (Haus am See) bis ins Kremmener Luch. „Jetzt wissen wir, wer der Dichter Richard Dehmel ist. Wir sind in Kremmen über die nach ihm benannte Brücke gegangen“, berichtet Ulf Steinert. „Das Kremmener Luch ist sehr reizvoll, neben reichlich Kranichen und Reihern konnten wir eine zutrauliche Bisamratte, Dam- und Rehwild bewundern.“

Blick für Tier- und Pflanzenwelt

Ab Linumhorst wanderte das sportliche Duo über die Linumhorstbrücke (Alter Rhin) und eine weitere Brücke über den Bützrhin wieder in Richtung Leegebruch. „Die Hälfte der Strecke war geschafft. Wir passierten den Ort Beetz, vorbei am Beetzer See weiter Richtung Sommerfeld. Dort gab es mitten im Wald bei der Blümerin noch eine kurze Pause – Zeit für ein Stück leckeren Kirschstreusel, übrigens glutenfrei. Der Körper verlangt nach Zucker. Den Kaffee to go lehnten wir dankend ab“, berichtet Steinert, der seit 1991 bei der Landespolizei Brandenburg arbeitet und bis heute Dozent an der Polizeihochschule in Oranienburg ist. Weiter führte der Weg durch den Wald in Richtung Hohenbruch. „Über den Verlorenorter Weg passierten wir den Ruppiner Kanal um dann weiter in Richtung Germendorf und Leegebruch zu gehen. Inzwischen war es dunkel und der Vollmond leuchtete den Weg. Der Wald war voller Geräusche.“

Ulf Steinert aus Leegebruch liebt den Sport. Quelle: Enrico Kugler

Vorletztes Jahr absolvierte Ulf Steinert seinen ersten Mammutmarsch – 100 Kilometer in 24 Stunden. „Davor habe ich noch nie eine derartige Distanz zu Fuß zurückgelegt. Es war ein beklemmendes aber auch aufregendes Gefühl. Viele Fragen gingen durch den Kopf. Schaffst Du das? Was machst Du, wenn nichts mehr geht? Was nimmst Du an Gepäck mit? Welche Socken und Schuhe ziehst Du an?“ Dann kommt der Start. „Alles ist easy. Die Laune ist gut, das Wetter bestenfalls auch. Schwierig wird es ab Kilometer 50 bis 60. Der Körper fängt an, sich bemerkbar zu machen. Schmerzen an den Füßen oder in den Gelenken kommen, gehen aber auch wieder oder bleiben einfach. Das ist der Punkt, an dem der Geist die Führung übernehmen muss. Wenn jemand sagt, alles Kopfsache, ist genau das gemeint.“ Sportlich aktiv ist Ulf Steinert schon sehr lange. „Wandern und Laufen sowie Radfahren stehen immer schon auf meinem Programm“, sagt er. Der Leegebrucher möchte mit seinem Bericht auch andere daran teilhaben. „Gegenwärtig ist jede positive Schlagzeile wichtig.“

Von Wiebke Wollek