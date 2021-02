Als Kinder waren sie Nachbarn: Hannelore und Rudolf Schaller aus Hohenbruch haben Eiserne Hochzeit

Hohenbruch

Die Hochzeit von Hannelore und Rudolf Schaller fand im tiefsten Winter statt – am 23. Februar 1956. „Es war sehr kalt, minus 20 Grad und es hat geschneit“, weiß der einzige Sohn Burkhard Schaller aus Erzählungen seiner Eltern zu berichten. Kurz nach der Hochzeit erlitt seine Mutter dann eine Lungenentzündung. „Sie hatte ein schönes Kleid an, doch es war sicher zu dünn für diese Jahreszeit“, erzählt er. Dass ausgerechnet im tiefsten Winter geheiratet wurde, hatte einen besonderen Grund: Die 20 Jahre ältere Schwester der Braut wollte in den Westen und so konnte sie noch gerade so bei der Hochzeit dabei sein.

Sohn Burkhard Schaller erzählt

Das feierliche Ereignis fand in Hohenbruch statt, dort wurden Hannelore, heute 86, und Rudolf Schaller, heute 88 Jahre, auch in der Kirche getraut. Gefeiert wurde dann auf dem heimischen Bauernhof. Hannelore Schaller wurde in dieser Gegend geboren und wuchs in Hohenbruch auf, wo ihre Familie einen Hof betrieb. Ihr Ehemann musste als Kind aus Schlesien flüchten, landete mit seiner Familie zunächst in Thüringen. Dann bekam sein Vater die Gelegenheit, ein Gehöft in Hohenbruch zu pachten – es war der Nachbarhof von Hannelores Eltern. Erst spielten sie als Kinder zusammen, später soll sie ihm schöne Augen gemacht haben, sagt Sohn Burkhard. Außerdem verband die beiden ihre Zeit in der Kirche – Hannelore sang im Chor, Rudolf spielte im Posaunenchor.

Glücklich über große Familie

Nach der Hochzeit bekam das junge glückliche Ehepaar vier Kinder – als erste eine Tochter, dann Sohn Burkhard und danach zwei weitere Töchter. „Eine meiner Schwestern ist leider kürzlich verstorben, das ist ein schwerer Verlust“, bedauert der Sohn. Doch die Familie hält fest zusammen, alle wohnen nicht weit voneinander entfernt – Burkhard Schaller lebt in Hohenbruch, seine beiden Schwestern in Beetz. Das Ehepaar Schaller durfte sich mit den Jahren über die Geburten von sieben Enkeln und mittlerweile sogar sieben Urenkeln freuen – das achte soll in einigen Monaten das Licht der Welt erblicken. Gerne hätten die Familie die Eiserne Hochzeit mit allen Verwandten gemeinsam gefeiert, doch die Corona-Pandemie lässt dieses Vorhaben gerade nicht zu. „Da sind sie auch wirklich vernünftig und haben gesagt, sie verbringen den Tag lieber ohne Familie, als dass sich jemand ansteckt“, berichtet Enkelin Laura Schaller. Sie hat sich dafür eine andere Überraschung ausgedacht: Diesen Artikel in der MAZ. „Meine Großeltern sind treue Leser, ich hoffe sie freuen sich über diese Idee“, sagt die 31-Jährige. „Wir werden dann sicherlich alle über den Tag verteilt anrufen“, erklärt sie. Lange hat sie überlegt, wie sie den Jubilaren eine Freude machen kann. „Was will man schon schenken?“, hat sich die Veltenerin gefragt. Auch ihre Mutter und Vater Burkhard Schaller waren von der Würdigung des besonderen Ereignisses durch die Zeitung überzeugt. Sie wünschen den beiden noch glückliche gemeinsame Jahre.

Von Wiebke Wollek