Kremmen

Die Hoffnung liegt auf Pfingsten. Wenn sich die Coronalage weiter stabilisiert oder bessert, dann könnte zu diesem Zeitpunkt die Außengastronomie eröffnet werden. Dann wäre auch Katharina Neumann in der „Alten Lebkuchenfabrik“ in Kremmen bereit. „Uns geht es noch relativ gut“, sagte sie am Dienstag. Das Café an der Berliner Straße ist erst im August des vergangenen Jahres eröffnet worden.

„Wir hatten einen kleinen Schreckmoment, als es hieß, dass wir keine Überbrückungshilfe beantragen können, weil wir erst gestartet waren“, erzählte sie. Jetzt aber sei sie doch antragsberechtigt. „Aber wir können uns mit dem Außer-Haus-Verkauf einigermaßen über Wasser halten. Aber auf Dauer geht das natürlich nicht. Aber wir wissen: Die Nachfrage ist da.“ Der Zuspruch der Menschen sei deutlich zu merken, und sie hoffe, dass mit einer möglichen Öffnung einiges kompensiert werden könne.

Die Pension ist ebenfalls geöffnet – aber nur für geschäftliche Kunden. „Wir haben oft Monteure bei uns und immer mal wieder Geschäftsreisende. Es ist also nicht völlig ruhig bei uns. Aber es könnte trotzdem mehr sein.“

Der Hof der "Alten Lebkuchenfabrik" in Kremmen. Quelle: Robert Tiesler

Katharina Neumann und ihr Team wollen sich nicht unterkriegen lassen und denken sich immer neue Dinge aus, um auf sich aufmerksam zu machen. Geöffnet ist die „Alte Lebkuchenfabrik“ derzeit donnerstags bis sonntags ab 12 Uhr. Ab dieser Woche ist eine Stunde länger geöffnet – dann immer bis 18 Uhr.

Wegen des Lockdowns war das Café von Januar bis Mitte März geschlossen. „Aber dann wollten wir wieder was machen“, erzählte Katharina Neumann. „Wir wollten wieder backen.“ Die Kuchen, die im Kremmener Café gebacken werden, können sich die Kunden mitnehmen, „im Ganzen oder im Halben. Manche essen ihn auch gleich im Gehen.“ Außerdem werden Kekse angeboten, „in Boxen oder lose.“ Es gebe auch Keksdosen zum Verschenken.

Ab sofort bietet die „Alte Lebkuchenfabrik“ auch wieder einen Mittagstisch an – natürlich vorerst auch nur zum Mitnehmen. „Wir stellen wöchentlich zwei Gerichte zur Auswahl.“ In dieser Woche: Bärlauchgnocchi mit Spargel und Kirschtomaten. Oder lauwarmen Erdapfelsalat mit einer Wasserbüffelbombe. „Alles selbst gemacht“, so Katharina Neumann. Dafür gibt es im Haus nun auch einen Koch. Sven Hirsch aus Hennigsdorf ist mit an Bord. Wenn wieder eine richtige Gastronomie möglich ist, werde auch das Mittagstisch-Angebot wieder umfangreicher.

Die Verpackungen, die momentan durch den To-Go-Betrieb verbraucht werden, sollten möglichst umweltfreundlich sein, sagte Katharina Neumann. „Das ist ja bei Speisen zum Mitnehmen immer schwierig“, räumte sie ein.

Im Laufe des Nachmittags kommen aber auch immer wieder Menschen in die „Alte Lebkuchenfabrik“, um eine frische Waffel zu kaufen. Die gibt es auch in einer Lebkuchen-Variante mit Birne-Walnuss – oder mit Erdbeer- und Holundersahne. „Mit den Lebkuchen versuchen wir das ganze Jahr zu spielen.“ So gab es zu Ostern Spekulatiushäschen, zum Muttertag gibt es Lebkuchenherzen, auch mit individuellen Schriftzügen, zum Herrentag Lebkuchenmänner.

Katharina Neumann in der "Alten Lebkuchenfabrik" in Kremmen. Quelle: Robert Tiesler

Der Muttertag am kommenden Sonntag spielt auch eine große Rolle. Neben den Lebkuchenherzen können bis Freitag in Kremmen spezielle Boxen mit Sekt, Keksen und Herzen bestellt werden. Oder es gibt sie auch – so lange der Vorrat reicht – bis Sonntag vor Ort. Zum Herrentag wird es keinen Mittagstisch geben, dann wird im Hof gegrillt – auch zum Mitnehmen.

Kontakt zur „Alten Lebkuchenfabrik“ in Kremmen: 01525/7469064 oder E-Mail an cafe@lebkuchenfabrik.com.

Von Robert Tiesler