Sommerfeld/Beetz

Am Sonntag startet in den nördlichen Kremmener Ortsteilen wieder der lebendige Adventskalender. Jeden Tag um 18 Uhr ist Treffpunkt an einem anderen Ort in Sommerfeld und Beetz. Diesmal ist auch Ludwigsaue mit einem Termin am 12. Dezember vertreten. Vor Ort gibt es Überraschungen, es wird musiziert, gesungen oder auch etwas aufgeführt. Staunen, besinnen und genießen lauten die Stichwörter.

Los geht es am Sonntag, 1. Dezember, um 18 Uhr bei Familie Wolff in der Sommerfelder Dorfstraße 42. Am Montag, 2. Dezember, geht es weiter bei Familie Titze-Dörr in der Ahornstraße 36. Der Chor „ Harmonie Beetz“ lädt ein in den Übungsraum in der Alten Schule in der Sommerfelder Dorfstraße am Dienstag, 3. Dezember. Zu Familie Daams in die Dorfstraße 12 geht es am Mittwoch, 4. Dezember. Der Verein „Sommerfelder Miteinander“ veranstaltet den Adventskalender am Donnerstag, 5. Dezemeber, in der Kremmener Straße 5. Zu Familie Trümper in die Beetzer Dorfstraße 162 geht es am Freitag, 6. Dezember.

Die erste Woche endet mit dem Weihnachtsmarkt an der Kirche in Sommerfeld. Er beginnt am Sonnabend, 7. Dezember, um 14 Uhr.

Von MAZonline