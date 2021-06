Kremmen

In Kremmen ist die tischtennislose Zeit am Freitag vorbei.Die Tischtennisabteilung des Kremmener Sportvereins (KSV) startet das erste Training nach der zweiten langen sportfreien Corona-Zeit. Das teilt Uwe Hertel mit, er leitet die Tischtennis-Abteilung beim KSV.

Am Freitag beginnt wieder das Training in der Stadtparkhalle. „Tische, Schläger und Bälle müssen entstaubt und desinfiziert werden. Dann kann’s schon losgehen“, so Uwe Hertel. „Die kleinen weißen Kugeln werden wieder übers Netz geschmettert. Natürlich hat uns die Stadt Kremmen dafür eine Genehmigung erteilt. Ich bin gespannt, wie viele Trainingsakteure am Freitag erscheinen werden.“

Wieder möglich: Tischtennis in Kremmen. Quelle: privat / KSV

Die Teilnehmerzahl begrenze sich automatisch, „da wir fünf Tische für unseren kontaktfreien Sport aufstellen. Es dürfen nur Einzel gespielt werden. Doppelpaarungen sind noch nicht erlaubt. Wir sind sehr froh, über den baldigen Trainingsstart und hoffen, dass wir bald wieder auch als Doppel an den Tischen stehen dürfen.“

Der Auf- und Abbau der Tische erfolge mit Mund-Nasen-Schutz und gebührendem Abstand. Beim Eintritt und auch beim Verlassen der Stadtparkhalle in Kremmen natürlich die Hände desinfiziert werden. Uwe Hertel hofft, dass dies der letzte Lockdown war. „Aber es sind ja immer mehr Menschen geimpft und genesen. Deshalb ist eine positive Tendenz in der Bevölkerung zu erwarten.“

Die Ligasaison im Tischtennis wurde letztes Jahr abgebrochen, und seitdem ruhen die Bälle im Schrank. „Es geht also langsam wieder voran – holt die Bälle aus dem Schrank und bleibt alle gesund.“

Von MAZonline