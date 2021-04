Amalienfelde

Zwar freuen sich die Amalienfelder über ihren neuen Spielplatz am Ende des Eichenweges, die neuen Laternen auf dem Weg dorthin sorgen aber für ein geteiltes Echo. „Für die Anwohner hier ist das ein wirklich sehr helles Licht“, sagte Werner Rosenberg, der sich an die MAZ gewandt hatte.

Der Spielplatz ist im Sommer bis 21 Uhr geöffnet, aber auch in den Nachtstunden sind die neuen Laternen auf dem Weg dorthin eingeschaltet. „Die Kinder gehen ja meist sogar in der Sommerzeit schon um 18 Uhr nach Hause“, sagte Werner Rosenberg. Deshalb versteht er auch nicht, wieso die Laternen auch eingeschaltet sind, wenn sie gar nicht gebraucht werden. „Warum muss das sein und für wen?“, fragte er.

Dabei gehe es ihm aber auch grundsätzlich um den Umweltschutz. Immerhin könnte Energie gespart werden, wenn das Licht seltener eingeschaltet sein würde. Das helle weiße Licht sei zudem für die Tiere in der Umgebung schädlich, sagte er. Sie würden stark beeinträchtigt durch das permanente helle Licht in der Nacht.

Kremmens Ortsvorsteher Eckhard Koop (DUB), der auch für Amalienfelde zuständig ist, kennt das Problem bereits, habe sich auch schon vor Ort umgesehen, wie er auf MAZ-Nachfrage sagte. „Die Lampen sind überdimensioniert“, erklärte er. Um den Streit schnell zu beheben, müssten aus seiner Sicht die Masten ausgetauscht werden. „Wir brauchen kürzere Masten, dann scheint das Licht nicht mehr in die Gebäude rein. Das würde völlig ausreichen.“ Auch im Kremmener Bauamt ist das Problem bekannt. Bauamtsleiter Enrico Wießner erklärte am Mittwoch, es habe bereits Gespräche gegeben – und eine Lösung konnte er auch schon benennen. Wie er sagte, sei beim Aufbau der Laternen vergessen worden, einen Schalter zu installieren. Denn eigentlich sollen die Laternen in der Zeit zwischen 22 und 5 Uhr ausgeschaltet bleiben. „Die Arbeiten sind schon beauftragt“, so der Bauamtschef weiter. „Eventuell sind sie sogar schon erledigt.“ Grundsätzlich müssten die Laternen aber dort stehen. Die Stadt Kremmen sei an dieser Stelle verkehrssicherungspflichtig, da es sich um den Weg zum Spielplatz handele.

Von Robert Tiesler