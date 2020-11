Amalienfelde

Gerade wird in Amalienfelde ein neuer Spielplatz gebaut, und wie Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) mitteilte, werden dort unter anderem ein großes Klettergerüst, eine Nestschaukel und weitere Geräte aufgebaut. 110.000 Euro sind dafür eingeplant. Auch ein Fußballtor wird dort errichtet.

Wie Kremmens Ortsvorsteher Eckhard Koop (DUB), der auch für Amalienfelde zuständig ist, am Dienstag sagte, kommt das Geld dafür vom Ortsbeirat. „Wir bestellen und wir bauen auf“, sagte er. Die Kosten beziffert er inklusive Netz auf etwa 1500 Euro. Das Geld komme aus dem Budget des Kremmener Ortsbeirates. Weil wegen der Coronapandemie in diesem Jahr das Neptunfest am Kremmener See ausgefallen sei, könne das Geld nun dafür verwendet werden. „Wir wurden von Eltern angesprochen, sie haben nachgefragt, ob denn auch ein Fußballtor aufgestellt wird. Wir haben das dann im Ortsbeirat aufgegriffen.“

Er sei gerade dabei, auszuwählen. Die Lieferzeit betrage vier Wochen. Koop hofft auf einen Eröffnungstermin des Spielplatzes an einem Wochenende.

Von Robert Tiesler