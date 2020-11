Amalienfelde

„Was lange währt, wird gut“, sagt Janine Teßmann, die Sachgebietsleiterin für die Jugendarbeit in der Kremmener Verwaltung. Schon lange hatten sich die Anwohner in Amalienfelde einen öffentlichen Spielplatz für ihre Kinder gewünscht. „Nun ist es endlich soweit, denn die Bauarbeiten für die Errichtung des Spielplatzes sind seit dem 16. November abgeschlossen.“

Der Standort des Spielplatzes am Ende des Eichenweges wurde im April 2017 durch den Kremmener Ortsbeirat vorgeschlagen. Daraufhin wurden die Gelder für den Spielplatz in den Haushalt der Stadt Kremmen für 2018 eingestellt. „Das Vorhaben nahm mehr Zeit als geplant in Anspruch, denn gemäß Baugesetzbuch musste für den ausgewählten Standort für den Neubau eines Spielplatzes im Außenbereich ein Bebauungsplan aufgestellt werden“, so Janine Teßmann. „Nach Fertigstellung des Bebauungsplans im Dezember 2018 konnte der Bauantrag bei der unteren Bauaufsichtsbehörde im Landkreis Oberhavel gestellt werden. Nachdem alle erforderlichen Unterlagen vorhanden waren, wurde der Fördermittelantrag im Juli 2019 an das Landesamt Neuruppin gesendet.

Neuer Spielplatz in Amalienfelde. Quelle: Verwaltung

Im April 2020 erhielt die Stadt Kremmen den Zuwendungsbescheid, so dass im Juni 2020 mit dem Bauvorhaben begonnen werden konnte.“ Angeschafft wurden eine Schaukelkombination mit einer Nest- und Sitzschaukel, Federwipptiere und eine große Kletterkombination. Außerdem wurde für die Motorik ein Balancierparcour angeschafft, eine Tischtennisplatte aufgestellt und ein kleiner Rodelhügel errichtet. Später soll noch ein vom Ortsbeirat gestiftetes Fußballtor hinzukommen.

Die neue Spielplatz ist fertig. Quelle: Verwaltung

Mit einer stillen Eröffnung wird der Spielplatz für alle Kinder freigegeben. „Eine feierliche Eröffnung zusammen mit den Kindern soll, wenn es die Corona-Umgangsverordnung wieder vorsieht, schnellstmöglich mit einer großen Party nachgeholt werden“, so Janine Teßmann. „Wir wünschen bis dahin allen Kindern viel Spaß bei der Benutzung des Spielplatzes.“ Dafür gab es Fördermittel aus dem Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum in Brandenburg und Berlin. Die Kosten betragen insgesamt 110.000 Euro.

Von MAZonline