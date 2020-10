Amalienfelde

Lange mussten die Bewohner von Amalienfelde darauf warten, bis für die Kinder endlich ein richtiger Spielplatz gebaut wird. Seit mehreren Jahren gab es auch immer wieder Pläne, immer wieder fragten auch die Anwohner nach, wann es endlich so weit sein würde.

Am Ende des Eichenweges in Amalienfelde hat der Bau eines neuen Spielplatzes begonnen. Das bestätigte Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU). „Er ist voll im Bau.“ Dort entsteht eine Anlage unter anderem mit einem großen Klettergerüst, einer Nestschaukel, einer weitere normalen Schaukel, einem Balanciergerät, und einem Tor. „Das wird ein Riesending“, so der Bürgermeister. Der Spielplatz entsteht am Rand des Dorfes, „leider so versteckt“, wie auch Sebastian Busse sagt.

Blick auf die Baustelle. Quelle: Enrico Kugler

Für den Bau der Anlage sind im Kremmener Haushalt etwa 110.000 Euro eingeplant. „Mit allem Drum und Dran, der Flächennutzungsplan musste für das Areal auch geändert werden.“ Voraussichtlich Mitte November soll an der Stelle alles fertig sein, an einem Freitagnachmittag könnte dort dann die Eröffnung stattfinden. Dazu sollen auch die Bewohner und vor allem die Kinder von Amalienfelde eingeladen werden, kündigte Busse an.

Die Einwohner bekommen vom Bürgermeister auch gleich noch ein Lob. „Wenn Anwohner sich beteiligen und den Mund aufmachen, dann gibt es auch Ergebnisse.“ Wenn es in dem Fall auch länger gedauert hat.

Von Robert Tiesler