Amalienfelde

Insgesamt haben 2567 Menschen die Petition von Ulrike Schmidt aus Amalienfelde unterschrieben. Wie berichtet geht es in dieser Petition darum, auch in der Pandemie wieder mehr Berührungen zuzulassen – in Form von Shitsu. Dahinter verbirgt sich eine ganzheitliche Behandlungsmethode. Sie stammt aus Japan. Die Behandlung erfolgt am bekleideten Körper entlang energetischer Leitbahnen. Die Selbstregulierungskräfte im Menschen sollen dadurch unterstützt werden. Die 60-Jährige ist Shiatsu-Praktikerin.

Die Petition wollte die Amalienfelderin am Dienstag auf gut Glück zum Bundesministerium für Gesundheit in die Berliner Friedrichstraße bringen. Mit Anmeldung hätte sie vier Wochen auf einen Termin warten müssen. So wollten sie und ihre Mitstreiter die Petition wenigstens beim Pförtner abgeben – doch auch das sei nicht möglich gewesen. „Der nimmt keine an“, so Ulrike Schmidt am Mittwoch. „Aus Sicherheitsgründen.“ Auch am Reichstag sei es nicht möglich gewesen, die Petition abzugeben, und auch beim Abgeordnetenhaus in Berlin haben sie es versucht. „Das war eine kleine Odyssee“, berichtet Ulrike Schmidt. „Aber uns ging es ja vor allem darum, zu dokumentieren, dass wir uns kümmern.“ Letztendlich hat sie die Petition dann in Vehlefanz in der Poststelle abgegeben.

Ulrike Schmidt aus Amalienfelde am Gesundheitsministerium. Quelle: privat

Mit den 2567 Unterschriften war sie allerdings kaum zufrieden. „Es ist so, wir werden nicht so wahrgenommen, es ist keine Masse, die wir damit erreicht haben.“ Ermutigt sei sie dennoch, denn es habe mehr als 1000 Kommentare zur Petition gegeben, die allermeisten davon wohlwollend.

Von Robert Tiesler