Kremmen

Ortsfremde Gäste am Kremmener See dürfen dort künftig wohl nicht mehr parken. Seit der vergangenen Woche stehen zwei Schilder in der Einfahrt zum Parkplatz vor der Seelodge. Die Schilder besagen, dass es sich bei der Fläche um ein Privatgrundstück handele, das Parken sei dort nur mit Genehmigung der Stadt Kremmen erlaubt. Unberechtigt geparkte Fahrzeuge würden kostenpflichtig abgeschleppt.

Problematisch ist, dass genau dieser Parkplatz auf dem jüngst erschienenen Flyer „Wandern am Kremmener Kanal“ als öffentlich deklariert worden und als Startpunkt diverser Routen angegeben ist. Hintergrund der neuen Parkplatzregelung ist der Streit zwischen der Stadt Kremmen und dem Betreiber der Seelodge um die Bademöglichkeiten am Kremmener See. „Wir sind nicht gewillt, die Fläche für den Touristenbereich an der Seelodge bereit zu stellen“, sagte Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) am Montag auf Nachfrage der MAZ. Er bestätigte, dass diese Maßnahme eine Folge dessen sei, dass man sich bislang nicht wegen der Baderegelung einigen konnte.

Wie aber ist eine Genehmigung der Stadt zu bekommen? Davon steht auf dem Schild nichts. „Den Parkausweis bekommt man beim Ordnungsamt“, sagte Susanne Tamms, die Leiterin des Ordnungsamtes in Kremmen. Wie Sebastian Busse ergänzte, würden diese unbegrenzt gültigen Parkausweise nichts kosten. Die Leute vom Anglerverein, Besitzer von Wochenendgrundstücken, können sie haben. „Wir haben den Anglerverein schon informiert“, so der Bürgermeister weiter.

Aber warum ist von einem Privatgrundstück die Rede, obwohl es sich um städtisches Gebiet handele? „Die Fläche ist nicht gewidmet“, so Sebastian Busse. „Es ist keine öffentliche Verkehrsfläche.“ Deshalb sei die Fläche als „privat“ zu bezeichnen. Eventuell müssen die Schilder wohl noch mal ausgetauscht werden, denn beim Wort „kostenpflichtig“ hat sich ein Fehler eingeschlichen.

Von Robert Tiesler