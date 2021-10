Kremmen

Eigentlich war Andreas Dalibor 2019 zur Kommunalwahl angetreten, um etwas für seine Stadt zu tun. Der Beetzer ist vor fast zweieinhalb Jahren ins Stadtparlament gewählt worden. Die Kremmener kennen ihn von seinem Theater im Scheunenviertel, auch war der Sozialarbeiter im Kreistag aktiv. Doch nun hat er der Lokalpolitik den Rücken gekehrt – schon zum 31. August hatte er sein Mandat zurückgegeben, ohne es groß in der Öffentlichkeit bekanntzugeben. Bekannt geworden ist der Rückzug erst durch die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag vergangener Woche – für Dalibor rückte Andreas Kretzschmar (SPD) ins Stadtparlament nach. Für ihn ist es eine Rückkehr, war schon mal Mitglied des Stadtrates. Einstimmig wurde der/* Vorschlag der UWG/LGU-SPD-Fraktion angenommen, dass Andreas Kretzschmar auch Vorsitzender des Sozialausschusses war. Auch diesen Posten hielt bislang Andreas Dalibor inne.

Dass Andreas Dalibor nicht mehr in der Kremmener Politik mitmischen will, habe mehrere Gründe, sagte er am Montag in einem Gespräch mit der MAZ. Einerseits seien in letzter Zeit mehrere Leute in seinem Umfeld gestorben, die jünger gewesen seien als er. Das habe ihn nachdenklich gemacht. Aber zum anderen habe ihm „der respektlose Umgang untereinander“ innerhalb der Kremmener Stadtverordnetenversammlung nicht gefallen. Oftmals gehe es „nicht um Themen, sondern um Selbstdarstellung“, sagte er. „Ich habe ganz lange überlegt, ob ich zumindest noch bis zum Jahresende weitermache. Aber jetzt war der genau der Punkt, zu gehen“, so Andreas Dalibor. Er habe es eine ganze Weile gern gemacht, jedes Mal habe er gehofft, dass sich jetzt was ändern werde. Das sei aber nicht eingetreten. Es sei besser jetzt zu gehen, „als irgendwann vom Stuhl zu fallen“, fasst er seine beiden Beweggründe zusammen, vorzeitig aus der Kremmener Lokalpolitik auszuscheiden.

Oberkrämer und Kremmen: eine Gemeinde?

Dabei hätte es noch einiges zu tun gegeben. So geht Andreas Dalibor davon aus, dass es bei der Oberschule Kremmen auf eine Zusammenarbeit mit Oberkrämer hinauslaufen solle. So habe es die Idee gegeben, eine Oberschule nahe des Kremmener Bahnhofes zu bauen, wie er überhaupt findet, dass auf lange Sicht Kremmen und Oberkrämer zu einer Gemeinde verschmelzen sollten. Bei den Richtlinien für die Vereinsförderungen müsse auch nachgebessert werden, so Dalibor weiter. So sei nicht geregelt, dass die förderfähigen Vereinsmitglieder in Kremmen gemeldet sein oder zumindest dort arbeiten sollten. Auch die Kulturförderung sollten aus seiner Sicht differenzierter betrachtet werden.

Aber all das wird Andreas Dalibor nicht mehr aktiv mitgestalten. Stattdessen will er sich weiter um sein Theater im Scheunenviertel kümmern, auch um die „Kombüse 11“ mit dem Frühstücksangebot und den privaten Feiern am Abend. Außerdem um seine Musik, und ein paar Reisen sollen auch noch drin sein.

Von Robert Tiesler