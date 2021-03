Angst vor erneutem Wolfsriss: Familie Senger aus Moorhof bangt um ihr Damwild

Kremmen

Mit Schrecken denkt Hans-Rainer Senger an die Nacht vom 12. zum 13. März 2020 zurück. Damals fiel etwa die Hälfte seines Damwildbestandes einem Wolfsriss zum Opfer – genauer gesagt waren es acht Kälber und acht Alttiere. Zwei Tage später wurde dann noch einmal ein Kalb gerissen. Der pensionierte Veterinärmediziner lebt zusammen mit seiner Frau, der Diplomlandwirtin Dietlind Senger, weit draußen auf dem Land, in Moorhof – mitten im Luch, zwischen Kremmen und Linumhorst gelegen.

Schreckliche Erinnerungen an März 2020

„In der Nacht selbst haben wir nichts mitbekommen. Erst als ich am nächsten Morgen zum 200 mal 200 Meter großen Gatter gegangen bin, habe ich eines der Alttiere leblos auf dem Bauch liegen sehen. Da es schon älter als zehn Jahre war, habe ich zunächst noch einen natürlichen Tod in Betracht gezogen, weil auch auf den ersten Blick keine Verletzungen zu sehen waren. Doch in Wahrheit wurde das Tier von einem Wolf erwürgt, wie sich später herausstellte“, berichtet Hans-Rainer Senger, der kurz darauf auch den Tod der anderen Tiere bemerkte und erschüttert war. „Es könnten auch mehrere Wölfe gewesen sein, das weiß ich nicht“, sagt er. Senger steht in engem Kontakt mit einem Wolfsexperten und hat sich vor einigen Jahren auch selbst zum Wolfskundigen fortbilden lassen. Dadurch kann er zum Beispiel Hunde- von Wolfsfährten unterscheiden.

Kürzlich wieder Wolfsfährten entdeckt

Kürzlich hat er im Schnee wieder Fährten eines Wolfes entdeckt und ahnt Schlimmes. „Ich rechne ständig damit, dass meinen Tieren wieder etwas passiert. Der Tag des Wolfsrisses jährt sich nun, ich hoffe, das ist kein schlechtes Ohmen.“ Im Dezember hat Senger nachts zwei Wölfe im Wald gesehen. Viel Geld hat er seit dem Vorfall in eine Wärmebildkamera investiert. Die Bilder kann er nicht vom Computer im Haus aus abrufen, deshalb geht Hans-Rainer Senger jede Nacht mehrfach raus zum 200 mal 200 Meter großen Gatter, um bei seinem Damwild nach dem Rechten zu schauen. Die Population der Wölfe in Brandenburg empfindet er als viel zu groß. Er schätzt sie auf fast 1000 Wölfe. Bei Angriffen auf andere Tiere vom Blutrausch zu sprechen, findet er falsch. „Das ist Blödsinn. Die Wölfe können ja nichts dafür, es ist ihr Jagdtrieb, den sie ausleben“, erklärt der 75-Jährige. Kritik übt Senger aber an denjenigen Politikern, die sich generell gegen das Abschießen von Wölfen aussprechen. „Man muss die Population unbedingt beschränken“, fordert Senger, der selbst auch Jäger ist.

Auch der Landesjagdverband sieht Populationsgröße kritisch

Diese Forderung teilt auch der Landesjagdverband Brandenburg. Präsident Dirk-Henner Wellershoff erklärte jüngst: „Es führt kein Weg an der Festlegung eines ,Akzeptanzbestandes’ und einer Bestandsregulierung vorbei. Niemand will den Wolf ausrotten, aber sein Bestand muss reguliert werden. Der günstigste Erhaltungszustand ist längst erreicht!“ Auch die Waldbesitzer, die das Ansiedeln des Wolfes positiv sehen, kritisiert Senger. Diese seien sogar froh über den Wolf, der das wiederkäuende Schalenwild – dazu gehören Rehwild, Damwild und Rotwild – erbeutet. Denn das Wild schade wiederum den Bäumen und die Waldbesitzer seien daran interessiert, möglichst viel makelloses Stammholz zu verkaufen. Selbst Zäune sollen die Wölfe nicht aufhalten können.

Landesamt erstellt jährliche Statistik

„Es kursieren Videos, die zeigen, dass die Tiere schnell lernen, wie sie die Zäune trotz Strom problemlos überwinden können“, hat Senger erfahren. Das Landesamt für Umwelt hat Ende Februar die aktuelle Wolfsrissstatistik veröffentlicht. Demnach gab es in Oberhavel 2020 acht Wolfsrisse (MAZ berichtete). Auch die einzelnen wurden veröffentlicht. Der Bericht ließ Hans-Rainer Senger aufhorchen, denn Moorhof taucht in der Statistik nicht auf. Daraufhin fragte die MAZ bei der Behörde nach. Pressereferent Thomas Frey teilt dazu mit: Der mutmaßliche Wolfsübergriff vom März 2020 in Kremmen sei vom Tierhalter nicht über die „Schadenshotline“ des LfU gemeldet worden.

„Aus diesem Grund konnte keine Rissbegutachtung durch den vom LfU beauftragten Dienstleister durchgeführt werden. Die vom LfU quartalsweise veröffentlichte Statistik der Nutztierrisse enthält nur Vorfälle, die über die Schadenshotline gemeldet werden.“ Er weist weiter darauf hin, dass sich die Geschädigten an die Zentrale Schadenshotline des Landes wenden (0172 5641700). Sie sollten den Schaden so bald wie möglich melden, auf jeden Fall innerhalb von 24 Stunden nach Schadenseintritt die Zentrale Schadenshotline verständigen. Das sei wichtig für den finanziellen Ausgleich.

