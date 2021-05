Anke Domscheit-Berg (Linke) lädt an den digitalen Infostand

Oberkrämer/Kremmen

Im Herbst wird ein neuer Bundestag gewählt. Aus Infektionsschutzgründen sollen Kontakte aber noch reduziert werden, was den Wahlkampf für alle Parteien erschwert.

Unter dem Motto „Triff deine Kandidatin!“ veranstalten Die Linken in Oberkrämer und Kremmen eine Art Online-Infostand mit der Direktkandidatin der Linken zur Bundestagswahl im Wahlkreis 58, Anke Domscheit-Berg, die gleichzeitig die weibliche Spitzenkandidatin auf der Landesliste ist. Er findet am Dienstag, 11. Mai, von 17 bis 19 Uhr statt. Zuvor wird sich die Bundestagsabgeordnete mit Menschen von Vereinen und Verbänden aus Oberkrämer und Kremmen virtuell treffen. „Für meine Arbeit in Berlin sind mir Anregungen aus dem Wahlkreis wichtig.“ so Domscheit-Berg.

Weil auch Vertreter aus Kreis und Gemeinde am virtuellen Infostand teilnehmen, könnten auch die kleinen Sorgen der Menschen aus den beiden Orten besprochen werden. „ Wir haben für jedes Thema ein offenes Ohr“, sagt Sebastian Wolf, Ortsvorsitzender der Linken in Oberkrämer.

Die Zugangsdaten zum Online-Infostand gibt es ab 17 Uhr auf www.die-linke-ohv.de. Dort können sich Interessierte auch anmelden, wenn man den Zugang per Mail zugeschickt haben möchte. Menschen die nicht die nötigen technischen Voraussetzungen für einen Onlinezugang haben, können auch unter 03301/200997 teilnehmen.

Von MAZonline