Kremmen

Die Fraktion „Die Unabhängigen Bürger“ (DUB) in Kremmen will, dass das Klubhaus am Marktplatz mit dem Grundstück dahinter an die Wohnungsbaugesellschaft Kremmen übertragen wird. Das geht aus einem entsprechenden Antrag für den Hauptausschuss hervor, der am 13. August im Rathaus tagen wird.

Mit der Übertragung von Grundstück und Gebäude aus dem städtischen in das Woba-Vermögen solle die Gesellschaft weiter gestärkt werden, schreibt DUB-Fraktionschef und Ortsvorsteher Eckhard Koop in seinem Antrag. Der Vorteil einer Übertragung an die Woba wäre eine klare Verwendung der Erträge zur nachhaltigen Vermögensverwaltung und der Entwicklung der Woba. Wie diese Übertragung dann konkret vonstatten gehen könnte, „wird sich in der Diskussion zeigen“, sagte Eckhard Koop am Donnerstag. Das Gebäude, also das Klubhaus selbst, könnte unentgeltlich übertragen werden. Für das Grundstück müsste der aktuelle Verkaufswert ermittelt werden, so Koop weiter.

Anzeige

Koop : „Die beste Lage in Kremmen “

Der wichtigste Grund für eine Übertragung wäre aus seiner Sicht die Bebaubarkeit des hinteren Grundstücks. Da der Woba auch das Nachbargelände gehöre, stünden dann 2500 Quadratmeter für eine Bebauung zur Verfügung. „Die beste Lage in Kremmen“, so Koop weiter. Es wäre reizvoll, im Zentrum Wohnraum für ältere Bürger zu schaffen, möglich sei auch ein Mehrgenerationenprojekt.

Weitere MAZ+ Artikel

Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) äußerte sich am Donnerstag noch zurückhaltend zum Antrag der DUB-Fraktion. Eine persönliche Meinung dazu habe er sich noch nicht gebildet, sagte er auf MAZ-Nachfrage. Es müsse zudem erst noch geklärt werden, wie die rechtliche Situation bei einer solchen Übertragung wäre. Es werde aber an einer Stellungnahme der Verwaltung gearbeitet. Gehen müsse es aber in jedem Fall darum, für das Klubhaus am Marktplatz das Beste zu entscheiden, das sei auch die Aufgabe der Stadtverordneten.

Schlichting : Starke Woba ist Vorteil für Kremmen

Ricky Schlichting ( SPD) sieht die Idee positiv, „aber unter gewissen Bedingungen.“ Er sehe aber eine starke, örtliche, kommunale Woba als einen Vorteil für Kremmen an. Es sei gut, wenn die Stadtverordneten eine gewisse Steuermöglichkeit haben. In der Fraktion UWG/LGU-SPD werde jedoch erst noch darüber beraten. Reiner Tietz, der Vorsitzende der Kremmener Fraktion Links und Grün, sagte am Donnerstag, dass weiter unklar sei, was mit dem Haus an sich passieren solle. Die Problematik sei nicht die Neubaumöglichkeit, sondern das Fehlen eines tragfähigen Nutzungskonzeptes des Altbaus. „Das Problem bleibt doch bestehen“, so Reiner Tietz. „Wir sollten in der Stadtverordnetenversammlung über verschiedene Wege reden, um zu einer Lösung zu kommen.“

Geredet wird allerdings schon sehr lange über das Klubhaus. Gut 20 Jahre steht es – zumindest in den oberen Etagen – leer. Im Erdgeschoss befindet sich inzwischen die Bäckerei Plentz. Knackpunkt im ersten Obergeschoss ist auch der große Saal.

Von Robert Tiesler