Kremmen

Die Fraktion Links und Grün in der Kremmener Stadtverordnetenversammlung will den Radewegebau in und um Kremmen vorantreiben. Sie bringt einen Antrag in den Bauausschuss ein, der am Mittwoch um 19 Uhr im Staffelder Dorfkrug tagt. Die Verwaltung solle im Rahmen des neuen Sonderprogramms „Stadt und Land“ umgehend die Antragstellung für die Radwege Kremmen/Orion nach Linum, an den Landesstraßen 162 und 16, und von Hohenbruch nach Kremmen an der Landesstraße 191 vorbereiten. „Die Antragstellung sollte mit der Bewilligungsbehörde, dem Landesbetrieb Straßenwesen, abgestimmt werden“, so André Klein (Grüne).

Das neue Sonderprogramm „Stadt und Land“ sei Bestandteil des Klimaschutzprogramms 2030 des Bundes und solle mithelfen, Verkehr auf Radfahrende umzusteuern, indem dafür günstige Bedingungen geschaffen werden, so André Klein. Das Programm gelte bis Ende 2023, dafür sei eine zügige Beantragung notwendig. Diese erfolge über den Landesbetrieb Straßenwesen, mit dem auch die Spezifik beider Radwege abzustimmen wäre.

Darin liege aber genau der Knackpunkt, wie Kremmens Bauamtsleiter Enrico Wießner feststellt. In einer Stellungnahme zum Antrag der Links-Grün-Fraktion schreibt er, dass sich das Sonderprogramm nur auf Radwege in kommunaler Baulast bezöge. „Die gewünschten Radwege Kremmen – Linum und Hohenbruch – Kremmen liegen in der Baulast des Landesbetriebs Straßenwesen und können nicht über dieses Sonderprogramm gefördert werden. Anträge für dieses Förderprogramm können nur für kommunale Radwege gestellt werden.“

Schon lange werden Radwege an den Strecken gefordert, die hier im Gespräch sind. Der Hohenbrucher Ortsbeirat macht sich auch für einen Radweg in Richtung Kremmen stark.

Von Robert Tiesler