Asbestberge im Wald – ist der „Müllmann“ an seinen Tatort zurückgekehrt?

Beetz

Andreas Reich ist entsetzt. Der Neuendorfer wollte vor einer Woche genüsslich spazieren gehen. „Das mache ich öfter“, sagt er. Dabei hat der 53-Jährige, wie er erzählt, auch eine Lieblingsstrecke. Sie liegt zwischen Beetz und Rüthnick. Dort, im Wald, gebe es ein hübsches Stück Landschaft mit Heidevegetation, die als solche offensichtlich auch erhalten und nicht aufgeforstet wird. Dort erholt sich Andreas Reich und macht als Hobbyfotograf auch mal das eine oder andere Foto. Zum Beispiel von Vögeln, die man sonst andernorts nicht so schön beobachten kann.

Abzweig nach Ludwigsaue

Am 15. März, etwa um die Mittagszeit, glaubte der Neuendorfer jedoch seinen Augen nicht zu trauen. Als er an der Landesstraße 19, etwa auf Höhe des Abzweigs nach Ludwigsaue, so 500 bis 600 Meter in den Wald gelaufen war, entdeckte er keine Vögel, sondern das, was dort ein dreister Dreckspatz beziehungsweise Schmutzfink hinterlassen hatte: Berge von Asbest und Styropor. „Unglaublich, welche Mengen dort in den Wald gekippt wurden“, ist Andreas Reich immer noch ziemlich fassungslos. Und was dem Fass den Boden ausschlägt: In unmittelbarer Nähe des Müllberges, ist erst vor wenigen Tagen ein ähnlicher Dreckhaufen beseitigt worden. „Darüber habe ich mich am Sonntag wirklich mächtig gefreut“, sagte der 53-jährige Naturfreund, zumal er wisse, dass eine solche Entsorgung mehrere Tausend Euro koste. Alles sei picobello beräumt worden. „Ohne den kleinsten Krümel Styropor zurückzulassen.“ Und dann, als der Neuendorfer letzten Sonntag ein Stück weiter gelaufen war, sei seine fröhliche Mine plötzlich zu einem entsetzten Gesichtsausdruck erstarrt.

Fassungslos über dreistes Handeln

Andreas Reich vermutet, dass der „Müllmann“, der sich dort bereits vor einigen Tagen seines Unrats entledigt hatte, wieder an den Tatort zurückgekehrt ist. Nur dieses Mal sei er ein kleines Stück weiter in den Wald hineingefahren. Dieses Mal bestand der Unrat nicht hauptsächlich aus Glaswolle und Laminat, sondern aus Asbest und Styropor. „Wie kann man nur so dreist sein und an der gleichen Stelle zweimal kurz hintereinander den gleichen Mist machen?“, fragt Andreas Reich. Was den 53-Jährigen noch mehr ärgert, ist, dass sich die Tat seiner Meinung nach hätte vermeiden lassen. Am Anfang des Weges befinde sich nicht nur ein Schild, das auf die Sperrung des Waldweges hinweist. Dort ist auch eine Eisenschranke installiert, die jedoch, so musste Andreas Reich feststellen, nicht verschlossen war. „Das ist mir völlig unverständlich“, schimpft der Neuendorfer. Mit einem Diskusschloss lasse sich eine solche Schranke relativ einbruchsicher dichtmachen. Und das wäre ja wohl dringend notwendig gewesen, nachdem sich irgendein Mistkerl dort erst wenige Tage zuvor ausgemüllt hatte.

Asbest und Styropor

Man dürfe ja auch nicht vergessen, dass es unser aller Steuergelder seien, die bei der Beseitigung solcher Dreckecken verwendet werden. Deshalb appelliert Andreas Reich auch an seine Mitmenschen, möglichst wachsam zu sein, wenn sie im Wald und dessen Nähe unterwegs sind, und bei der Ermittlung derartiger Umweltverschmutzer Zivilcourage an den Tag zu legen. „Dieses Asbestzeug und Styropor kann nur von jemandem stammen, der vermutlich irgendwo in der Nähe sein Dach saniert“, ist sich der Neuendorfer sicher. Von Thüringen oder Berlin aus würde wohl kaum jemand zweimal kurz hintereinander an denselben Tatort fahren.

Müllproblem im Kreis nimmt zu

Die Oberförsterei Neuendorf habe die illegalen Ablagerungen bereits dem Landkreis gemeldet, bestätigte Frank-Michael Hintze der MAZ auf Nachfrage. Sofern kein Verursacher ausfindig gemacht werden könne, so der Leiter der Oberförsterei, beauftrage der Landkreis die Awu mit der Entsorgung. Da es sich im konkreten Fall auch um giftiges Asbest handele, dürften Mitarbeiter der Oberförsterei den Unrat auch gar nicht in Eigenregie beseitigen. Laut Frank-Michael Hintze habe seine Behörde das zunehmende Müllproblem bereits mehrfach beim Landkreis zur Sprache gebracht. In seinen Augen handele es sich dabei um organisierte Kriminalität.

Politik ist gefragt

Es sei noch nicht lange her, dass englische Wanderarbeiter preiswert Bauarbeiten in der Region angeboten hätten. Dabei zurückbleibende Baustoffe würden in den Wäldern illegal entsorgt. Gefragt seien Entscheidungen der Politik. Es könne doch nicht sein, dass – wie für 2019 ermittelt – rund 40 Prozent der Jahresarbeitszeit seiner Mitarbeiter dabei draufgehe, Müll aus den Wäldern zu beseitigen. Von Januar bis März dieses Jahres seien dafür allein bereits rund 10 000 Euro an Steuergeldern ausgegeben worden.

Von Bert Wittke