Groß-Ziethen

Astrid Braun (parteilos) bleibt Ortsvorsteherin von Groß-Ziethen. Die Wahl fand am Montagabend in der Alten Schule statt. Zur stellvertretenden Ortsvorsteherin ist Steffanie Marzahn (parteilos) gewählt worden. Beide Wahlen waren einstimmig, teilte Astrid Braun am Abend mit.

Der Groß-Ziethener Ortsbeirat besteht aus einem Frauentrio. Man habe sich zudem verjüngt, so die Ortsvorsteherin. „Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich für das uns entgegengebrachte Vertrauen bedanken“, sagte sie außerdem. „Wir freuen uns auf jede Unterstützung und auf aktive Bürgerbeteiligung.“ Die Groß-Ziethener ermuntert sie: „Kommen Sie auf uns zu!“

Von MAZonline