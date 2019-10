Staffelde

Durch unbekannte Personen wurde am Tag der deutschen Einheit in der Zeit von 1.30 bis 21.50 Uhr an einem auf dem Parkplatz an der L170 stehenden Nissan Almera die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen.

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Handschuhfach geöffnet, aber nach erstem Überblick nichts entwendet. Der Schaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 500 Euro.

Von MAZonline