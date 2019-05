Kremmen

Kremmener Bürger gedachten am Mittwochabend der Befreiung vom Faschismus und der Opfern des Krieges. Dazu trafen sie sich am Gedenkstein auf dem Marktplatz. Am 8. Mai 1945 endete der zweite Weltkrieg. Das ist nun 74 Jahre her.

An der Gedenkveranstaltung nahmen Bürger und auch Stadtverordnete teil und legten Blumen nieder.

Von MAZonline