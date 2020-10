Kremmen

Es ist die letzte Veranstaltung in Kremmen vor dem zweiten Lockdown ab Montag. Auf dem Spargelhof findet vom Freitag, 30. Oktober, bis zum Sonntag, 1. November, der Esskultur-Markt statt. Ähnlich einem Wochenmarkt bieten verschiedene Händler eine große Auswahl an Speisen und Getränken an, die direkt vor Ort verkostet und verzehrt – oder auch für zuhause mitgenommen werden können. Auch die große Kürbisausstellung wird weiter große Rolle spielen. Allerdings endet die Kürbiszeit auf dem Spargelhof nun schon an diesem Sonntag.

Nach verschiedenen Stationen in Oberhavel kommt der Esskultur-Markt heute auf seine vorerst letzte Station. Am Freitagabend ist ein Feuerwerk geplant, und für den Sonnabend ist eine gruselige Halloween-Feuershow angekündigt. Die Öffnungszeiten des Marktes sind am Freitag von 14 bis 21 Uhr, am Sonnabend, 30. Oktober, von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag, 1. November, von 12 bis 18 Uhr. Besucher sollten beachten, dass neben den Abstandsregeln auch Maskenpflicht auf dem Marktgelände herrscht. Zudem dürfen aufgrund der Bestimmungen gleichzeitig nur 250 Leute auf das Gelände.

Von MAZonline