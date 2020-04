Tag 1 der Wiedereröffnung: Das sagen die Kremmener

Kremmen

Aufsteller stehen vor der weit geöffneten Tür der Drogerie und Parfümerie Wurow am Markt in Kremmen. „Ich bin froh, nach über vier Wochen meine Drogerie endlich wieder öffnen zu dürfen“, sagt Inhaberin Hannelore Wurow (66). Allein am Vormittag waren schon viele Kunden da. „Eine Frau kam einfach nur rein und sagte: ,schön, dass Sie endlich wieder offen haben’“, sagt Hannelore Wurow.

Ansonsten wanderte schon Duschbad, Haarwäsche und Co. über den Ladentisch. Und obwohl die Parfümerie und Drogerie bisher immer geschlossen war, schaute Hannelore Wurow trotzdem täglich vorbei. „Einerseits, um nach dem Rechten zu sehen, andererseits gab es immer was zu tun“, sagt sie.

Schicke Tischdecken, Schuhe, Anziehsachen, Nippes und mehr – das alles gibt es im Kaufhaus von Nguyen The Anh in Kremmen. Der Einzelhändler kann auch Batterien in Uhren wechseln. Quelle: Jeannette Hix

Auch im „Kaufhaus“ gegenüber von Nguyen The Anh (53) stand die Tür weit offen. „Es kamen schon einige Leute, um was zu kaufen“, freut sich der Geschäftsmann. „Einer wollte Schuhe, einem anderen habe ich die Batterie in der Uhr gewechselt.“ Länger hätte die Durststrecke nicht dauern dürfen. „Die Kosten für Miete und Strom laufen ja weiter. Ich habe auch eine staatliche Hilfe beantragt, aber noch keine Antwort bekommen“, sagt der Betreiber, der schon seit 2009 das Kaufhaus betreibt.

„Hallo zusammen – mein Biker- und Westernshop im Scheunenviertel ist wieder offen“, freut sich Peer Alexander Duvergel Rivera von „Remy's Marktscheune 47“. Quelle: Jeannette Hix

Im Scheunenviertel steht „Remy’s Marktscheune 47“ sperrangelweit offen. Hier ist Betreiber Peer Alexander Duvergel Rivera (56) am Räumen. „Wir öffnen offiziell, wie für das Scheuenviertel üblich, erst am Freitag. Aber wenn sich jetzt schon jemand in meinen Western- und Motorradshop verirrt, wird er natürlich nicht abgewiesen. Ich bin ja eh hier, um neue Waren zu platzieren und öffnen darf ich ja jetzt auch.“

Die gastronomischen Einrichtungen im Scheunenviertel haben übrigens auch „Essen to go“ im Angebot.

Von Jeannette Hix