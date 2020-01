In fünf Kremmener Straßen soll eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden: An der Lärche, An der Mühle, An der Ziegelei, Thomas-Müntzer-Weg und Ziegeleiweg. Der Bauausschuss hat die Entscheidung vertagt – wegen des fehlenden Verkehrskonzeptes für Kremmen.