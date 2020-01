Sommerfeld

Eine Anwohnerin aus Sommerfeld nahm am frühen Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr einen lauten Knall in der Dorfstraße war. Als die Frau aus dem Fenster schaute, sah sie, dass ein Pkw in Flammen stand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte der Opel bereits in voller Ausdehnung. Ein weiteres Fahrzeug, das sich in unmittelbarer Nähe befand, wurde ebenfalls durch die Flammen beschädigt. Die Kriminalpolizei geht nach bisherigem Kenntnisstand von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an.

Von MAZonline