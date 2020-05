Nauen bekommt ein Autokino

Nauen

Beim Autofahren, auf dem Weg zu einem Termin, hat Enrico Gennrich es am Freitag aus der Live-Pressekonferenz des Landes erfahren: Mit den neuesten Lockerungen der Corona-Beschränkungen sind jetzt auch Autokinos wieder zugelassen. Damit ist der Weg frei für ein Projekt, das er gemeinsam mit seinem Freund und Geschäftspartner Tobias Brudlo auf die Beine stellen will: ein Autokino mitten in Nauen. Am 28. Mai soll es losgehen.

„Nach Ostern hatten wir – interessanterweise jeder für sich – die Idee dazu“, sagt Gennrich schmunzelnd. Denn die beiden Nauener waren auf der Suche nach Alternativen. Sie sind im Veranstaltungsgeschäft tätig, das jetzt wegen Corona am Boden liegt, haben gemeinsam schon viel gemacht. „Ich war noch bis Anfang März etwa alle 14 Tage in der Schweiz“, sagt Gennrich, der auch als DJ arbeitet. „Plötzlich war von einem auf den anderen Tag Schluss.“

An die Stadt gewandt

Nur zu Hause sitzen wollten beide auf Dauer nicht. „Wir haben deshalb überlegt, was wir machen können“, sagt Gennrich. Denn klar war auch, dass unter anderem der am 30. Mai in Nauen geplante Schlagerfrühling verschoben werden muss und jetzt am 19. September stattfinden soll.

So wandten sie sich an die Stadt, stellten ihr Konzept eines Autokinos vor und stießen auf offene Ohren. Innerhalb einer Woche wurden die Weichen gestellt, auch mit Unterstützung der Stadtverwaltung, wie er sagt.

Platz für etwa 80 Autos

Geplant ist jetzt, dass das Autokino auf einem Teil des Sägewerksplatzes am Finanzamt etabliert wird. Etwa 80 Fahrzeuge sollen dort Platz finden. Damit alle Gäste einen guten Blick aufs Filmgeschehen haben, werden die Autos in den Reihen versetzt angeordnet. Die LED-Leinwand der Firma Eled ist so leuchtstark, dass selbst bei knalligem Sonnenschein alles gut zu sehen sein wird, sagt der Veranstalter.

Der Ton für den Film kommt für die Zuschauer aus dem Autoradio, die UKW-Frequenz wird vorher mitgeteilt. Dazu läuft momentan der Antrag bei der Bundesnetzagentur. Der Eintrittspreis soll bei 24 Euro pro Auto liegen. „Die Tickets können nur online über die Seite www.ticket.io bestellt werden“, sagt Enrico Gennrich.

Getränke und Snacks vor Ort

Er bittet zudem darum, dass Speisen und Getränke nicht mitgebracht werden, denn diese werden vor Ort gestellt. „Wir haben verschiedene Pakete, unter denen man auswählen kann. Wir werden humane Preise machen, die für jeden erschwinglich sind“, verspricht er. Bestellt werden können die Pakete ebenfalls nur online, vor Beginn der Vorstellung.

Derzeit stellt Enrico Gennrich eine Liste mit Filmen zusammen, die gezeigt werden sollen. Neuere und auch ältere sollen dabei sein wie etwa „Ziemlich beste Freunde“, „ Dirty Dancing“ oder „ Transformers“. Das Programm wird über die Internetseite www.autokino-nauen.de abrufbar sein.

Auch Filme für Kinder

Auch den Kindern möchten er und Tobias Brudlo etwas bieten. „Die haben es jetzt echt nicht leicht, können kaum etwas machen“, sagt der Vater zweier kleiner Töchter aus eigener Erfahrung. So soll es samstags um 13 Uhr kindgerechte Filme geben. Vorstellungen sind an dem Tag zudem um 17 und 21 Uhr geplant, außerdem donnerstags um 20 Uhr sowie freitags um 17 und 20 Uhr.

Und er verrät schon mal vorab: „Die Besucher werden nicht nur Autokino geboten bekommen, sondern es gibt auch eine kleine Überraschung. Sie sollen alle mit einem schönen Gefühl nach Hause fahren.“

Auflagen wegen Corona

Aber auch das Autokino bleibt von Auflagen wegen Corona nicht verschont. Aussteigen aus ihren Fahrzeugen dürfen die Besucher nur im Notfall oder wenn sie auf Toilette müssen. Vor Ort kann man keine Tickets kaufen. „Wir haben vor, das Autokino erst einmal zwei Monate zu veranstalten“, sagt Enrico Gennrich, will die Resonanz der Besucher abwarten. Allerdings habe es jetzt schon viele positive Reaktionen gegeben, meinte er – aus Nauen, aber unter anderem auch aus Falkensee, Löwenberg, Oranienburg oder Hennigsdorf.

Gennrich, der die Agentur Urst Agency betreibt, sowie Tobias Brudlo von Tobo Veranstaltungsservice wollen nicht ausschließen, dass es bei Bedarf auch in den Folgejahren zeitweise Autokino in Nauen geben könnte. Das dürfte die Nauener sicherlich freuen, denn seit Mitte der 90er-Jahre hat das Kino dort zu. Im Übrigen ist es vielleicht gar keine so große Überraschung, dass Enrico Gennrich auf die Alternative Autokino gestoßen ist. Denn bevor er nach Nauen kam, wohnte er in Flatow – genau hinter dem mittlerweile geschlossenen Autokino.

Andreas Kaatz