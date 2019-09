Awu soll illegalen Müll demnächst entsorgen

Ludwigsaue

Vier Wochen. So lange liegt nun schon die im Wald bei Ludwigsaue illegal abgelegte Badgarnitur am Wegesrand. Mitte August haben die Anwohner des Dorfes die Ablagerungen entdeckt. Dort liegen eine Badewannenumrandung, eine Toilette, ein Waschbecken und weitere Bad-Utensilien. Irgendjemand hat offenbar gemeint, seinen Müll in die Natur schmeißen zu müssen.

Schon seit vier Wochen, auch seitdem die MAZ das erste Mal darüber berichtete, ist das konkrete Problem auch in der Kremmener Stadtverwaltung bekannt. Das bestätigte am Freitag auch Nadine Richter vom Bauamt der Stadt. „Wir haben das an die Abfallbehörde des Landkreises Oberhavel gemeldet“, sagte sie. Nach ihren Informationen werde die Awu den Müll demnächst abholen. „Manchmal dauert das leider ein wenig länger“, sagte sie mit Bedauern. „Das Problem ist ja meistens: Da, wo Müll liegt, kommt noch Müll dazu.“ Sie hofft, dass die Awu den Müll am Waldweg bei Ludwigsaue nicht mehr allzu lange liegen lässt.

„Wir haben immer mal wieder so ein Problem“, erklärte Nadine Richter. In den vergangenen Jahren sei die Zahl der Fälle, wo überwachungsbedürftiger Abfall mit Asbest oder Dachpappe illegal entsorgt worden ist, größer geworden. „teilweise sind es auch Dinge wie eine alte Couch, die man ja auch bei der Awu anmelden und dann vor die Haustür stellen kann.“

Wer Müll entdeckt, könne ihn im Maerker-portal der Stadt Kremmen melden. „Wichtig ist eine genaue Standortmitteilung“, sagte Nadine Richter am Freitag. Die Bürger könnten aber auch direkt im Ordnungsamt anrufen. Man werde versuchen, das Problem zu lösen.

Von Robert Tiesler