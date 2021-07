Kremmen

Im Streit um die Bademöglichkeiten am Kremmener See äußert sich nun Seelodge-Betreiber Robert Baumgart – unter anderem mit scharfer Kritik an Bürgermeister Sebastian Busse und die Stadtpolitik. Bei der Seelodge handele es sich um ein Privatgrundstück, welches die Stadt Kremmen 1992 auf Grundlage eines einstimmigen Beschlusses der Stadtverordneten als Erbbaurecht verkauft habe und auf welchem ein Hotel sowie Veranstaltungslokalität betrieben werde, „und eben nicht um eine öffentliche Badestelle, zu welcher der Zugang gesperrt wurde“, so Baumgart am Donnerstag. „Es gab und gibt keine vertragliche Vereinbarung über einen öffentlichen Badebetrieb.“

Ausführlich äußert er sich zum Badebetrieb am Kremmener See. „Während es früher genügte, ein Schild aufzustellen ,Baden auf eigene Gefahr’, hat sich die Rechtslage schon vor Jahrzehnten geändert.“ Insbesondere das Urteil des Bundesgerichtshofes vom 23. November 2017 habe dies nochmals eindeutig klargemacht. Es müsse eine Badeaufsicht geben, das Wasser kontrolliert und bei Sprungmöglichkeiten auch für eine entsprechende Wassertiefe gesorgt werden. Er hafte bei Unfällen und müsse das Gelände immer kontrollieren lassen.

Baumgart: „Badebetrieb ist nicht kostendeckend“

Ein Badebetrieb auf dem Gelände am Kremmener See sei nicht kostendeckend. „So wendet zum Beispiel die Stadt Neuruppin für den Betrieb des Jahnbades ungefähr 130 000 Euro im Jahr auf , wobei die Einnahmen durch Eintrittsgeld mit circa 15 000 Euro deutlich darunter liegen“, so Robert Baumgart. Die Thematik sei schon im November 2020 mit Bürgermeister Sebastian Busse, Ortsvorsteher Eckhard Koop und Stadtverordnetenvorsteherin Stefanie Gebauer besprochen worden. „Bei einem Folgegespräch am 27. Mai mit dem Bürgermeister und dem Anwalt der Stadt Kremmen wurden wiederum die Verkehrssicherungspflicht sowie die daraus resultierende Haftungsproblematik als nicht substanziell abgetan.“

In einem Schreiben vom 7. Juni an den Bürgermeister habe Baumgart dies nochmals erklärt, aber auch seine Bereitschaft erklärt, dass seitens der Stadt an zu vereinbarenden Tagen, ein Badebetrieb erfolgen könne. Konkret habe es im Brief geheißen: „Vielmehr habe ich Ihnen erläutert, dass die Stadt, wenn sie einen Badebetrieb wünscht, dafür selbst erst einmal die Voraussetzungen schaffen muss. (...) Die Stadt muss also vor allem selbst in die Rolle des Betreibers der Badestelle eintreten. Dies bedeutet, dass die Stadt mich von jeglicher Haftung freistellt und alle (Mehr-)Kosten für den Badebetrieb übernimmt. Erst wenn die Stadt das geklärt hat und mir dazu eine verbindliche Zusage abgegeben hat, kann über eine Nutzung des Grundstücks durch die Allgemeinheit, wie sie die Stadt anstrebt, gesprochen werden.“ Es gebe bislang keine Reaktion auf dieses Schreiben, so Baumgart.

Geld für Bademeister ist 2020 nicht geflossen

Auch weist Robert Baumgart die Behauptung des Bürgermeisters zurück, dass durch die Stadt Kremmen tageweise die Kosten für die Rettungsschwimmer der DLRG übernommen wurden. „Dies ist unwahr“, so Baumgart. Es sei kein Geld geflossen. War anfangs von 10 000 Euro städtische Mittel die Rede, waren es am Ende nur 4000 Euro – und auch die nur, wenn fünf Badetage pro Woche ermöglicht würden. Fünf Badetage bis Mitte September – also 45 Tage – hätten zu diesem Zeitpunkt aber 11 200 Euro gekostet, so Robert Baumgart. Das konnte er nicht gewährleisten, somit sei auch das Geld nicht geflossen.

Auch äußert sich Baumgart zum nun für die Öffentlichkeit geschlossenen Parkplatz nahe des Sees. Aus Sicht des Seelodge-Betreibers sei diese Maßnahme rechtswidrig. Die Maßnahme diene ausschließlich dazu, „der Seelodge zu schaden und mich dazu zu zwingen, einen Badebetrieb zu eröffnen, den ich aus obigen Gründen nicht durchführen kann und welchen die Stadt offensichtlich, obwohl angeboten, selbst nicht übernehmen möchte.“ Im Gegenzug nehme Busse billigend in Kauf, dass Touristen ausbleiben und verzichte auf Parkentgelt für die Nutzung des Parkplatzes. Baumgart habe der Stadt angeboten, für die Nutzung des Parkplatzes zu zahlen. Zudem würden dadurch sieben Arbeitsplätze, einige davon aus Kremmen, und Steuereinnahmen gefährdet.

Mitte Juli soll eine öffentliche Gaststätte in Betrieb gehen – aber ohne Parkplatz?

Nicht nur das: „Wir hatten vor, Mitte Juli wieder die Terrasse zum See, verbunden mit einem gastronomischen Angebot, für die Öffentlichkeit wöchentlich von Sonntag bis Donnerstag zu öffnen“, erklärt Robert Baumgart. „Obwohl der persönlichen Gesundheit und Fitness sehr zuträglich, ist es jedoch wahrscheinlich den potenziellen Gästen kaum zumutbar, ihr Auto am Marktplatz abzustellen und die Strecke zur Seelodge für einen Kaffee oder ein Glas Wein oder auch Tapas zu Fuß hin und zurück bewältigen zu lassen.“

Auch die für Freitagabend geplante Demonstration, offenbar mitorganisiert von Ortsvorsteher Eckhard Koop, würde an den Gegebenheiten rund um die Organisation des Badebetriebes nichts ändern, betont der Seelodge-Betreiber. Am Freitag findet dort eine Hochzeit statt. „Ich hoffe, dass alles in geordneten Bahnen abläuft, niemand will ja, dass so was bei seiner Hochzeit passiert“, sagte Robert Baumgart.

Von Robert Tiesler