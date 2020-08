Badestelle am Kremmener See: Stadt will neuen Vertrag rechtlich prüfen lassen

Kremmen

Dass Robert Baumgart, Pächter des Wald- und Seegutes Kremmen mit der Seelodge, den Zugang zur Badestelle am Kremmener See stark eingeschränkt hat und das Baden nur noch an wenigen Tagen im Monat möglich ist, hat viele Kremmener sehr verärgert. Hintergrund ist ein Urteil des Bundesgerichtshofes, das Kommunen stärker in die Verantwortung genommen hat. Im Urteil hieß es, wenn Anlagen am Badestrand stünden, habe eine Schwimmaufsicht den Badebetrieb zu überwachen. Gibt es am See also einen Steg oder einen Anleger, müsse gehandelt werden. Dieses Urteil wird nun nach und nach bekannter, und deshalb musste auch Robert Baumgart entsprechend handeln.

See mitten im Naturschutzgebiet

Die Stadt will den Vertrag mit dem neuen Investor dennoch durch einen Rechtsanwalt prüfen lassen. Denn den Wunsch, wieder öfter baden gehen zu dürfen, erst recht an solch heißen Tagen, ist nachvollziehbar. Erst wenn ein Ergebnis der Prüfung vorliegt, sei ein gemeinsames Gespräch mit Baumgart sowie Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) und Ortsvorsteher Eckhard Koop (DUB) geplant, erklärte Stefanie Gebauer (UWG/LGU) in der Sitzung am Donnerstags auf Nachfrage von Koop. Busse sieht Lücken im Vertrag, was nun geklärt werden muss. Reiner Tietz (Linke) schlug ergänzend vor, einen anderen Bereich des Sees zur öffentlichen Badestelle zu machen. Sebastian Busse hält das allerdings für unwahrscheinlich, da sich der See in einem Naturschutzgebiet befindet.

