Bahnhof Kremmen wird zur Filmkulisse: Hier entsteht eine neue Folge „Löwenzahn“

Kremmen

Für die Löwenzahn-Folge „ Ökofuß“ ist am Mittwoch eine Szene am Kremmener Bahnhof gedreht worden. Die Hauptfigur Fritz Fuchs, gespielt von Guido Hammesfahr, will mit der Bahn verreisen, doch wegen einer technischen Störung fällt die Bahn aus und Fritz kehrt unverrichteter Dinge wieder zurück in seinen Bauwagen. Für einen halben Tag war das Team aus Darstellern und Produktionsmitarbeitern vor Ort. „Es hat alles super geklappt“, berichtet Falk Sanne, Herstellungsleiter in der Firma Studio TV Film aus Berlin, welche unter anderem die beliebte Kindersendung Löwenzahn produziert. Bei den Filmarbeiten musste nur darauf geachtet werden, dass gerade kein Zug einfährt, denn der fällt ja laut Drehbuch aus. „Das war aber kein Problem, denn die Zahl der Züge, die durch Kremmen fahren, ist ja recht überschaubar“, erklärt Falk Sanne. Deshalb eignete sich dieser Bahnhof auch besonders gut für das Filmteam.

Das Bahnhofsgebäude wurde auch von außen gefilmt. Quelle: Enrico Kugler

Die Reihe Löwenzahn wird fast ausschließlich im Sommer produziert, zu einem Großteil in Hennigsdorf, wo sich der Bauwagen befindet. Für einzelne Szenen werden aber immer auch wieder andere Kulissen aufgesucht. „Wir sind praktisch in ganz Oberhavel unterwegs“, sagt Falk Sanne. „Der fiktive Handlungsort Bärstadt ist ein bisschen zu vergleichen mit Entenhausen. Dort gibt es alles, vom Bahnhof bis zum Flughafen, Straßen und Wälder.“ Das Barstädter Rathaus ist in Wirklichkeit die Stadtverwaltung in Hohen Neuendorf. Auch in Wolfslake, Oranienburg und Kremmen wurde schon gedreht.

Gedreht wird in ganz Oberhavel

Am Kremmener Bahnhof war das Team jetzt aber seit vielen Jahren zum ersten Mal. Wenn ein Drehort, zum Beispiel ein Bahnhof, gesucht wird, macht sich ein Kollege vom Filmteam auf die Suche nach geeigneten Motiven und schlägt diese dann dem Regisseur vor. Dann werden Genehmigungen eingeholt, in diesem Fall bei der Deutschen Bahn, ansonsten häufig bei den Kommunalverwaltungen, Unternehmen oder Behörden. Wann die Folge „ Ökofuß“ im Fernsehen ausgestrahlt wird, ist noch nicht festgelegt. Das hänge von verschiedenen Faktoren ab, erklärt Falk Sanne. Manchmal führt das ZDF auch spezielle Themenwochen ein, wonach sich dann teils auch die Kindersendungen richten.

Ungewöhnlich großer Bahnhof auf dem Bahnhof in Kremmen. Quelle: Enrico Kugler

Als Falk Sanne vor fünf Jahren in die Firma kam, freute er sich ganz besonders. „Auch ich habe Löwenzahn mit Peter Lustig als Kind gesehen, die Sendung kennt doch eigentlich jeder“, schwärmt der 42-Jährige. „Auch meine beiden Jungs gucken Löwenzahn.“ Nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Mitglied des Produktionsteams lernt man bei jeder Folge etwas Neues dazu – und das schon seit 1981. „Wenn schon Fernsehen, dann so“, findet Falk Sanne, der großen Spaß an seiner Arbeit hat. Die Firma Studio TV Film produziert noch weitere Formate, zum Beispiel die ebenfalls sehr alte Kindersendung Siebenstein, aber auch „Blutige Anfänger“, „Tonio & Julia“oder den Berliner Tatort. Als besonders interessanten Film kann Falk Sanne „Totgeschwiegen“ empfehlen, der am 21. September, 20.15 Uhr, im ZDF ausgestrahlt wird.

Von Wiebke Wollek